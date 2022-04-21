CFA協會發表今年度投資者信任度研究報告，調查顯示全球有32%零售投資者有投資於加密貨幣，香港的比例只有21%。CFA協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）歸結投資者有三個顧慮，只有30%香港零售投資者相信加密貨幣能夠保值，加密貨幣每日可大幅波動，令投資者對穩定性缺乏信心。
此外連伯樂指出，只有32%香港零售投資者相信提供交易和托管的公司，這些公司未有足夠長的經營增加投資者信心，另外零售投資者對推廣加密貨幣交易的個人亦缺乏信心。相對而言，有三分二全球機構投資者表示，有投資於加密貨幣，當中有94%政府支持的退休金計劃表示有持倉，為投資機構中比例最高。
整體而言，全球有86%的機構投資者，對金融服務具有高度或極高信任度，較上次在2020年調查上升21個百分點。全球零售投資者的平均信任度亦有60%，較上次調查上升14個百分點，在所有調查的市場中，除印度外的零售投資者，對金融服務的信任度均有所提升。連伯樂表示，推動金融服務信任度提升有5個因素，包括近兩年市場表現強勁、費用降低、科技支援下透明度提升、進入市場的渠道增加，以及嶄新個人化產品的推出。
調查指，71%香港零售投資者擁有零售交易賬戶，比例在所有市場中排名第四，僅次於佔84%的中國內地、83%的新加坡和佔77%的印度。全球而言，有68%的35歲以下人士擁有零售交易賬戶，差不多是65歲以上人士的兩倍，前者對於數碼工具的信任度例如推送通知的溝通方式更高達92%，差不多是65歲以上人士的3倍。71%的零售投資者表示，零售交易應用程式增加了他們對投資的理解， 57%也表示這些應用程式增加了他們的交易頻率。
雖然投資顧問可以遙距會議提供服務，不過調查指有56%全球零售投資者表示，真人互動對建立信任是必需條件，當中香港受訪者則有51%。有74%的全球零售投資者，偏向相信真人投資建議多於智能投顧，不過中國內地則只有不足一半的零售投資者偏好真人投資顧問。39%全球投資者會考慮考慮人工智能主導基金，香港則只有25%，相對而言全球84%的機構投資者願意投資於以人工智能決定持倉的基金。
連伯樂認為，智能投顧有助處理大量的資料協助投資，但各零售市場受訪者皆反映他們偏好有智能科技，同時結合真人運用資訊向客戶提供建議技巧，真人互動仍十分重要。「與客人建立關係、了解客戶的反應相當重要，在虛擬空間遠比真實環境困難」。
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