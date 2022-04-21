麥當勞新餐肉系列早晨套餐自2020年10月推出，至今已售出超過370萬份，當中更有74%享用新餐肉系列的顧客是首次接觸植物製產品，為大家提供更多元化的餐飲選擇，一起投入參與綠色美食運動。麥當勞表示，今次再度與 Green Monday 合作，將會使用新配方的「減鹹新餐肉」。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，麥當勞一直重視可持續發展，今次與Green Monday及 Oatly合作，希望為顧客提供更多元化的植物製餐飲選擇，進一步推動綠色美食運動，為地球出一分力。

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