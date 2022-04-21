中廣核電力（1816）公布，受惠於市場交易電量的綜合電價較上一年同期提高和對紅沿河核電投資收益增加，公司第一季純利28.52億元（人民幣．下同），按年增長20.1%，基本每股盈利5.6分。
期內，營業收入增長0.17%至171.78億元，增長主要原因是市場交易電量的綜合電價按年提高。
第一季，公司運營管理的核電機組總上網電量462.02億千瓦時，按年增長1.31%；公司的控股子公司上網電量364.89億千瓦時，下降3.72%。台山1號機組自2021年7月30日開始停機檢修，今年第一季內仍處於停機檢修狀態。
位於廣東的台山核電站1號機組是由中、法合資興建與營運，去年年中傳出因核燃料捧破損，或會導致輻射外洩事故而停機進行檢修。
同時，中廣核電力公布，其附屬陸豐核電的陸豐5號及6號機組已獲國務院核准。目前正有序開展兩機組各項施工準備工作，在取得國家核安全局頒發的《核電廠建造許可證》後，即可開始建設。有關機組均採用華龍一號核電技術，單台機組容量約1200MW。
中廣核電力今日收報2.03港元，跌1.93%。
其他報道
屈臣氏集團推「全球綠色店舖框架」 減少建造及營運實體店對環境的影響
美對冲基金大佬買Netflix損手而回 3個月蝕逾4.3億美元
調查：過去兩年二手商品搜尋次數升逾45% 18歲以下用戶飆1倍