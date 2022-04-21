期內，營業收入增長0.17%至171.78億元，增長主要原因是市場交易電量的綜合電價按年提高。

第一季，公司運營管理的核電機組總上網電量462.02億千瓦時，按年增長1.31%；公司的控股子公司上網電量364.89億千瓦時，下降3.72%。台山1號機組自2021年7月30日開始停機檢修，今年第一季內仍處於停機檢修狀態。

位於廣東的台山核電站1號機組是由中、法合資興建與營運，去年年中傳出因核燃料捧破損，或會導致輻射外洩事故而停機進行檢修。

同時，中廣核電力公布，其附屬陸豐核電的陸豐5號及6號機組已獲國務院核准。目前正有序開展兩機組各項施工準備工作，在取得國家核安全局頒發的《核電廠建造許可證》後，即可開始建設。有關機組均採用華龍一號核電技術，單台機組容量約1200MW。

中廣核電力今日收報2.03港元，跌1.93%。

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