《彭博》引述知情人士指，內地主要能源集團，包括三間內地石油股的母公司即中國海洋石油集團、中國石油天然氣集團及中國石油化工集團，正與荷蘭殼牌公司洽購位於俄羅斯的大型天然氣出口項目股權。今次洽商收購的是殼牌手上的薩克林2號液化天然氣項目27.5%權益。是次洽談仍然處於早期階段，殼牌在洽售項目方面，亦對售予內地以外的其他潛在買家持開放態度。
三家內地石油集團及其所屬的內地國務院國資委，並沒有回應《彭博》的查詢。據報道，今次殼牌洽售股權，或出售予一家或兩家中資公司，亦可能售予由三家內地石油集團組成的一個財團。
資料顯示，除了殼牌持有薩克林2號離岸液化天然氣項目之外，該項目的其他股東包括俄羅斯Gazprom、日本三井及日本三菱，各持股50%、12.5%及10%。該項目位於俄羅斯遠東的薩克林島上。較早前有報道指，三井及三菱就接手殼牌股權方面，進行研究中，但是至今未見結果。日前亦有外國媒體指，殼牌正從薩克林2號項目，撤離人員。不過，日本方面，首相岸田文雄在3月尾時公開表示，為確保能源安全，無意撤出薩克林2號項目。
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