三家內地石油集團及其所屬的內地國務院國資委，並沒有回應《彭博》的查詢。據報道，今次殼牌洽售股權，或出售予一家或兩家中資公司，亦可能售予由三家內地石油集團組成的一個財團。

資料顯示，除了殼牌持有薩克林2號離岸液化天然氣項目之外，該項目的其他股東包括俄羅斯Gazprom、日本三井及日本三菱，各持股50%、12.5%及10%。該項目位於俄羅斯遠東的薩克林島上。較早前有報道指，三井及三菱就接手殼牌股權方面，進行研究中，但是至今未見結果。日前亦有外國媒體指，殼牌正從薩克林2號項目，撤離人員。不過，日本方面，首相岸田文雄在3月尾時公開表示，為確保能源安全，無意撤出薩克林2號項目。

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