易綱表示，當前國際形勢充滿不確定性，地緣政治緊張局勢進一步加劇全球通脹壓力。近期中國金融市場出現波動，除了外部衝擊因素，也有國內疫情散發、經濟下行壓力加大等內部因素。面對以上挑戰，中國提前加強穩健貨幣政策，加大對實體經濟的支援力度。人行將繼續實施穩健的貨幣政策，並將綜合運用多種工具為中小微企業提供更多支援。

易綱在國際貨幣與金融委員會會議上亦指出，中國貨幣政策的首要目標是穩價格和穩就業；穩價格既離不開貨幣政策的支援，也離不開實體經濟的穩定。人行將繼續保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，市場利率保持在合理區間，另外繼續加強中小微企業的普惠金融支援力度，有效幫助中小微企業維護就業穩定，作為穩就業的主體。

針對國際社會普遍關注的低收入國家債務問題，易綱表示，中方願同各方一道，在個案基礎上落實G20債務處置共同框架，將會參加尚比亞債權人委員會，就債務重組問題與各方積極協調。債權人應本著「共同行動、公平負擔」的原則加強債務問題的協調，私人部門應按照可比方式參與債務重組，多邊開發機構也應在債務處置中發揮作用。解決債務問題需統籌考慮債務處置和新融資，以滿足低收入國家未來發展的需要。

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