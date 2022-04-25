帝國科技早前推出首個GameFi手遊《精靈蛇》，楊東成形容玩家反應勝預期，beta封測累計錄得3萬次下載，數量較內部預計多出兩倍。遊戲中的「祖靈裝備」NFT更超額認購近1.5倍，參與質押總額293.79枚以太幣（ETH），相當約687.5萬元。

集團就「METASENS」項目發行一款虛擬貨幣「MSU（Metasens）」，通用於系內三款遊戲，同時該幣亦於虛幣交易所AAX上市。楊東成透露，集團在GameFi的主要收入來自區塊鏈交易手續費每筆約4%，從而創造現金流，以支付玩家「邊玩邊賺」（Play-to-Earn）的獎勵，構成商業模式。此外，帝國科技也會利用現有區塊鏈技術，幫客戶的遊戲「上鏈」，以增加業務及收入來源。

帝國科技首席財務官陸偉強指出，集團就GameFi前期投資1000萬至2000萬元，惟GameFi的流水及營收計法有別於一般手遊，故沒有透露項目投資回報率（ROI）等資料，亦不對「回本」日期作預測，僅強調對項目有信心。他表示，隨着集團以「一季一款」的速度推出新遊戲，目標系內三隻遊戲每月支出不多於500萬元。

據帝國科技最新年報，截至2021年12月底止，集團來自遊戲發行業務的收益按年下跌7.1%至2142萬元，主要受累於2021年推出之遊戲成績未如預期；該分部虧損約4900.1萬元，按年擴大6.6%。

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