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畢馬威：僱主須尋求更創新方式挽留人才

畢馬威中國發表《2022年香港高管人員薪酬展望》顯示，來自不同行業的高管均預期增聘員工，而受惠經濟改善，除花紅增加外，加薪預期亦較去年提升。報告又顯示人才招聘競爭仍然激烈，僱主須尋求更創新的方式吸引及挽留人才。

調查發現，橫跨各個行業，35%預期今年在香港營運的員工人數將增加，有別於過去兩年受疫情及經濟活動減少拖累的情況，今年預期員工人數會增加的受訪者淨比例按年淨增21個百分點，2022年淨增長為25%，去年僅為4%。調查顯示，按行業劃分，專業服務及金融服務今年計劃增聘員工的比例最高，分別為44%及39%。

調查顯示，就業市場氣氛與前年及去年比較復蘇，而轉工情況在去年轉趨活躍，27%表示期內曾轉工，而2020年及2019年分別為18%及29%。助理經理或以下級別人員轉工情況更為普遍，比例達44%，遠高於2020年時的12%及2019年疫情爆發前的34%。而在去年曾轉工的受訪者中，36%人工加幅逾20%，並有19%人加薪30%或以上。

畢馬威估計，今年就業招聘競爭維持激烈且具流動性，主要因為僱主積極增聘人手，而受訪者對轉工的人工加幅亦較樂觀，逾半預期轉工將獲加薪兩成或以上，去年同期僅35%，而19%則估計轉工可獲加薪三成或以上。調查亦預示今年人工將現升勢，66%估計在下次薪酬調整時可獲加薪，去年同期為43%；同時有48%受訪者估計花紅亦將增加，去年同期為29%。

調查由畢馬威中國委託YouGov於2022年1月3日至16日期間在網上進行，共有794名高管參與。

 

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