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恒指半日升375點 科指升5.3% 小鵬升9.9% ATM向上

內地多項措施刺激經濟，美期、亞股、中港股市均向上。恒指今早高開119點，高位升383點，低位升51點，半日高低波幅332點。

恒指半日升375點或1.89%，報20244點，成交金額638億元；國指升182點或2.72%，報6866點。恒生科技指數收報4010點，升5.37%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、平保（2318）拖累大市。

藍籌43隻升，19隻下跌，4隻無升跌。海底撈（6862）升9.13%，收報14.1元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌2.55%，收報7.26元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報97.7元，升9.9%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.26元，跌2.55%。

恒指續低於10天線(20882.73點)。科指續低於10天線(4112.8點)。

北水南下合計淨流出0.24億元，較上日減少92.06%，連續第2日流出，累計流出-3.2億元。南水北上合計淨流入3.86億元人民幣，終止連續1日流出。

多間公司公布業績，績前表現如下，中海外（0688）收報24.75元，升2.27%。匯控（0005）收報51元，跌1.26%。萬洲（0288）收報5.5元，升2.61%。白雲山（0874）收報19.28元，升1.15%。中鋁（2600）見52周低3.39元，收報3.55元，跌2.2%。復星醫藥（2196）收報32.55元，升0.93%。贛鋒鋰業（1772）收報83.25元，升5.25%。

莊園牧場（1533）提10.89元回購H股並退市，溢價逾11%。收報9.9元，升1.54%。

煙草專賣局發文，電子煙企業上市須通過前置式審查。思摩爾（6969）收報16.7元，升4.9%。

部分內房股據報正按要求上報發債計劃。龍光地產（3380）收報2.24元，升1.36%；旭輝（0884）收報3.65元，升1.11%；合生（0754）收報14.38元，升0.28%；金地商置（0535）收報0.81元，升1.25%；保利置業（0119）收報1.93元，升2.12%。

人行：下調外匯存款準備金率1個百分點。工行（1398）收報4.66元，跌0.21%。中行（3988）收報3.07元，跌0.65%。建行（0939）收報5.54元，跌0.18%。

中興通訊（0763）首季淨利潤微升1.6%，資產減值損失增加5.5倍。收報16.42元，升6.07%。

摩通：憂慮澳博（0880）流動性較同業低，估值不便宜。收報3.2元，升1.27%。

國務院辦公廳：鼓勵新能源汽車及綠色家電下鄉。吉利（0175）收報11.32元，升4.81%。比亞迪（1211）收報222.4元，升1.37%。廣汽集團（2238）收報6.25元，升0.97%。東風集團股份（0489）收報5.45元，升1.68%。長城汽車（2333）收報10.34元，升1.57%。北京汽車（1958）收報2.34元，升1.3%。小鵬汽車（9868）收報93.55元，升5.23%。理想汽車（2015）收報87元，升4.32%。蔚來集團（9866）收報130.9元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，電能實業（0006）創52周高，見53.8元，收報53.8元，升0.65%；中建富通（0138）創52周高，見0.2元，收報0.2元，升8.11%。

破底股方面

破底股包括，翰森製藥（3692）創上市新低，見12.22元，收報12.74元，升1.43%；綠葉製藥（2186）創上市新低，見2.43元，收報2.45元，跌2%；中國太保（2601）創上市新低，見17.1元，收報17.18元，跌2.39%；國美（0493）創上市新低，見0.33元，收報0.35元，跌9.09%；時代天使（6699）創上市新低，見104.5元，收報108.6元，升1.97%；佳源國際（2768）創上市新低，見1.23元，收報1.24元，跌1.59%；意馬國際（0585）創上市新低，見0.45元，收報0.45元，跌8.16%；上坤（6900）創上市新低，見1.54元，收報1.56元，升0.65%；東瑞製葯（2348）見52周低1.1元，收報1.12元，升0.9%；威高股份（1066）見52周低7.68元，收報7.83元，跌0.38%；先健科技（1302）見52周低2.07元，收報2.21元，升4.74%；北控醫療健康（2389）見52周低0.08元，收報0.08元，跌1.23%；光啟科學（0439）見52周低0.122元，收報0.128元，跌3.76%；太睿國際控股（1010）見52周低1.72元，收報1.72元，無升跌；晨訊科技（2000）見52周低0.295元，收報0.305元，升1.67%；煤氣（0003）見52周低8.8元，收報8.84元，跌0.23%；招商銀行（3968）見52周低45.1元，收報45.8元，跌1.93%；信義玻璃（0868）見52周低15.94元，收報16.72元，升2.96%；中國飛鶴（6186）見52周低6.96元，收報7.21元，升3.15%；BC科技（0863）見52周低5.16元，收報5.21元，跌3.16%；德昌電機（0179）見52周低9.27元，收報9.31元，跌1.79%；永達汽車（3669）見52周低6.51元，收報6.69元，跌2.62%；中鋁（2600）見52周低3.39元，收報3.55元，跌2.2%；山東墨龍（0568）見52周低3.03元，收報3.1元，升0.32%；中車（1766）見52周低2.78元，收報2.82元，升1.08%；美東汽車（1268）見52周低23.35元，收報24.35元，跌0.81%；路勁基建（1098）見52周低6.38元，收報6.41元，跌0.47%；盛業控股（6069）見52周低5.68元，收報6.01元，升1.01%；太和控股（0718）見52周低0.071元，收報0.071元，跌8.97%；中遠海運（0517）見52周低2.25元，收報2.32元，升0.87%。

異動股

上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）收報0.191元，升22.44%；創勝集團醫藥（6628）收報24.9元，升14.23%；微創醫療機器人（2252）收報26.05元，升13.76%；敏捷控股（0186）收報0.41元，升12.33%；再鼎醫藥（9688）收報36.1元，升11.25%；中國有贊（8083）收報0.134元，升10.74%；寶力科技（0164）收報0.315元，升10.53%；比高（8220）收報0.25元，升10.13%；大豐港（8310）收報0.11元，升10%；小鵬（9868）收報97.7元，升9.9%。

下跌異動股，包括，國美（0493）創上市新低，見0.33元，收報0.35元，跌9.09%；太和控股（0718）見52周低0.071元，收報0.071元，跌8.97%；中港照相（1123）收報0.113元，跌8.87%；意馬國際（0585）創上市新低，見0.45元，收報0.45元，跌8.16%；香港航天科技（1725）收報18.92元，跌7.48%；松齡（1989）收報0.485元，跌6.73%；太平洋酒吧（8432）收報0.056元，跌6.67%；世紀聯合（1959）收報0.48元，跌5.88%；偉俊集團控股（1013）收報0.05元，跌5.66%；艾伯科技（2708）收報2.65元，跌5.36%。

 

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