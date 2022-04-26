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惠而浦中國稱遭國美電器長期拖數 國美系下跌

國美零售（0493）今早逆市跌超過9%，該股旗下的國美電器昨遭內地上市的惠而浦中國（滬）（600983）指在支付貨款方面未按合同執行，長期出現延遲的情況。惠而浦中國指，若國美電器無法履行債務，公司可能會對壞賬準備計提不足部分補計提壞賬準備。國美系的國美金融（0628）亦跌3.4%。

國美電器則於今早回應事件，指不存在延遲支付貨款情況，而是惠而浦中國長期未按合同履行義務。國美又指，集團與惠而浦中國的大股東格蘭仕（Galanz）在合作過程中，格蘭仕投入了與其經營能力不符的資源，造成尷尬局面，格蘭仕為逼使國美對其補貼不合理費用，意圖通過惠而浦中國製造事端解決問題。

惠而浦中國昨在公告中指，國美電器在支付貨款方面未按合同執行，長期出現延遲的情況。從2022年4月起支付貨款情況持續惡化，加上近期資本市場波動，從而導致公司管理層對國美電器未來償付能力的判斷發生重大變化。為防止風險繼續擴大，4月24日公司致函國美電器要求其立即支付到期貨款。

同日國美電器回函，但就支付到期貨款無明確承諾；4月25日公司再次致函國美電器重申公司的主張，同日國美電器再次回函，仍然對支付到期貨款未作任何安排。截至2022年3月31日，公司對國美電器應收賬款餘額合計8710.4萬元，扣除預提折讓折扣後的淨應收為8235.8萬元。

基於以上情況，公司決定自公告之日起終止與國美電器的商務合作。國美在惠而浦中國近三年（即2019年至2021年）的銷售額分別為1.52億元、9812.1萬元、7958.4萬元，在公司銷售佔比分別為2.87%、1.98%、1.61%，呈逐年下滑的趨勢。 

惠而浦中國指，將積極與國美電器協商處理終止商務合作後的相關事務，並採取相應措施維護自身合法權益。惠而浦中國目前生產經營正常，上述事項未對公司生產經營造成影響。

國美零售自上月31日業績後，曾被大股東黃光裕減持，本月20日再公佈「十合一」，股價一直下跌，由上月底的0.49元，跌至今日早市的0.35元，跌幅達28.6%。

 

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