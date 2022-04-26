moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

萬洲首季調整後純利升13%

豬肉股萬洲國際（0288）公布，截至2022年三月底止的首季生物公允價值調整前首季純利按年升34.8%至3.95億美元（下同），每股基本盈利為0.0308美元。2022年首季生物公允價值調整後純利則為5.79億美元，按年升13.3%。萬洲今日收升2.05%，報5.47港元。

集團去年生物公允價值調整前的收入為65.55億元，按年跌0.83%﹔當中肉製品首季收入為35.81億元，按年升10.56%﹔豬肉的首季收入為26.3億元，按年跌13.5%。

今年首季肉製品的銷量為82.8萬公噸，按年跌1.2%。於中國銷量下跌2.5%，主要原因是在低原料成本環境下，大眾產品的競爭加劇，加上疫情防控措施影響市場運作。首季美國期間及比較期間的復活節時點存在差異，銷量下跌3.5%。歐洲的銷量上升20.7%，乃因自然增長及整合一項新收購業務所致。由於美國及歐洲的增長超過中國的下跌，令首季肉製品收入增加10.6%。

除收入上升以外，經營利潤亦提升34.8%。主要由於中國肉類價格保持低位，致使受惠於有利的原材料成本，經營利潤較比較期間 上升25.5%。於美國，儘管成本及開支上漲，在強勁消費的支持下，經營利潤大幅上升55.7%。於歐洲則受原材料及燃動力成本飆升的負面影響，經營利潤則下跌35.7%

今年首季豬肉銷量上升2.1%至103.3萬公噸。於中國，由於屠宰量增加但進口量下 跌，銷量上升6.6%﹔於美國及墨西哥，銷量上升4.8%﹔在歐洲則基於巿場行情重新平衡產出，故銷量下跌18.9%。

其他報道

兩間香港初創為JUMPSTARTER 2022優勝隊伍 可獲最多共400萬美元投資額

彭博：港交所為今年全球表現最差的交易所之一 股價至今挫28%

百度全球AI專利申請逾2.2萬 中國佔73%

特斯拉與中國關係密切 貝索斯發文質疑中國會否增加影響力

甲骨文研究：九成企業稱ESG領企業成功 AI比人類更可靠

上海封城據報拖慢南向港股通引入人民幣計價準備工作

京奧封城經濟憂慮 A股急挫 港股升幅收窄至升65點

恒生首季派息每股0.7元 27年來最少

匯控停增回購 CFO：不會影響派息