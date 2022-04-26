集團去年生物公允價值調整前的收入為65.55億元，按年跌0.83%﹔當中肉製品首季收入為35.81億元，按年升10.56%﹔豬肉的首季收入為26.3億元，按年跌13.5%。

今年首季肉製品的銷量為82.8萬公噸，按年跌1.2%。於中國銷量下跌2.5%，主要原因是在低原料成本環境下，大眾產品的競爭加劇，加上疫情防控措施影響市場運作。首季美國期間及比較期間的復活節時點存在差異，銷量下跌3.5%。歐洲的銷量上升20.7%，乃因自然增長及整合一項新收購業務所致。由於美國及歐洲的增長超過中國的下跌，令首季肉製品收入增加10.6%。

除收入上升以外，經營利潤亦提升34.8%。主要由於中國肉類價格保持低位，致使受惠於有利的原材料成本，經營利潤較比較期間 上升25.5%。於美國，儘管成本及開支上漲，在強勁消費的支持下，經營利潤大幅上升55.7%。於歐洲則受原材料及燃動力成本飆升的負面影響，經營利潤則下跌35.7%

今年首季豬肉銷量上升2.1%至103.3萬公噸。於中國，由於屠宰量增加但進口量下 跌，銷量上升6.6%﹔於美國及墨西哥，銷量上升4.8%﹔在歐洲則基於巿場行情重新平衡產出，故銷量下跌18.9%。

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