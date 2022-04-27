香港初創全渠道對話商務方案供應商Omnichat宣布完成180萬美元（約1404萬港元）Pre-A輪融資。該公司表示，現時協助超過5000多 家零售品牌把握全渠道零售所帶來的機遇，如Timberland、六福珠寶、莎莎國際、通利琴行、余仁生、Kipling及Logitech等。
是次融資所得資金將用於進一步擴展東南亞業務，首要為新加坡、馬來西亞和泰國市場，公司計劃與更多的東南亞開店平台合作。 Omnichat 透過整合不同社交渠道的對話，包括 WhatsApp、Facebook Messenger、 Instagram、LINE、WeChat和網站即時對話等，於同一平台同一介面回覆，提升效率。 其中線上線下銷售整合（OMO Sales）功能，能追蹤橫跨網店及實體店的業績，方便銷售人員的業績認列及零售品牌的多分店管理。
Omnichat創辦人兼行政總裁陳正達表示，將開發更多再營銷及Chat & Buy功能，相信隨著COVID-19的傳播加快了全球數位轉型的步伐，全渠道將成為未來零售大趨勢。Omnichat畢業於大東南亞創業加速器AppWorks Accelerator以及香港科技園公司 （HKSTP）培育計劃。
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