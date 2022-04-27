港交所（0388）旗下LME上月因突然暫停鎳市交易，遭到英國監管機構調查，集團今日突然宣佈，剛於今年1月宣佈將於本月卸任的LME行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain）將會留任，至於原定暫代LME行政總裁的LME Clear行政總裁馮恩霖（Adrian Farnham）則會按原定計劃於7月退休離任。
港交所未有明確交代今次突然改變決定的原因，集團行政總裁歐冠昇表示，對張柏廉決定留任感高興，並提到過去幾周鎳市場急劇波動，張柏廉一直帶領團隊積極解決問題，展示卓越領導力，期待未來繼續與他和整個LME團隊緊密合作。
張柏廉則表示，近幾周發生的事情突顯LME及金屬市場的重要性，希望繼續與LME的團隊共同努力，推動市場長遠健康發展及提升市場效率。我們會繼續致力於提升市場流動性和吸引更多市場參與者。未來期望與會員、客戶及持份者緊密合作，令LME成為更有吸引力和韌性的交易平台。
港交所今年1月曾宣佈，張柏廉將於本月任期屆滿後離任，因此馮恩霖決定推遲退休並擔任LME代理行政總裁，以便LME尋找新的行政總裁。
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