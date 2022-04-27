港交所未有明確交代今次突然改變決定的原因，集團行政總裁歐冠昇表示，對張柏廉決定留任感高興，並提到過去幾周鎳市場急劇波動，張柏廉一直帶領團隊積極解決問題，展示卓越領導力，期待未來繼續與他和整個LME團隊緊密合作。

張柏廉則表示，近幾周發生的事情突顯LME及金屬市場的重要性，希望繼續與LME的團隊共同努力，推動市場長遠健康發展及提升市場效率。我們會繼續致力於提升市場流動性和吸引更多市場參與者。未來期望與會員、客戶及持份者緊密合作，令LME成為更有吸引力和韌性的交易平台。

港交所今年1月曾宣佈，張柏廉將於本月任期屆滿後離任，因此馮恩霖決定推遲退休並擔任LME代理行政總裁，以便LME尋找新的行政總裁。

其他報道

德勤：人行放寬貨幣政策必要性減少

三星奪2月全球5G安卓智能機市佔24% Galaxy A52s 5G最暢銷

恒指連升兩日 海底撈飈一成冠藍籌 港交所績後收跌0.12%

騰訊音樂回應網易云音樂起訴：無視事實來碰瓷 無助音樂行業發展

創興銀行去年多賺1.68% 淨利息收入增12%

滬指終止兩連跌 以近日中高位收市

南京、佛山傳齊出招救樓市 放寬首套房資格

長沙比亞迪宿舍據報接連有員工跳樓 警方：屬實 正調查整治

香港「女性創業家指數」按年持平 亞太排名升至第四

復星旗下Lanvin Group與Shopify合作 拓展北美電商業務

【有片：埋身擊】道指標指期貨或下試今年低位 現階段不宜買入

山東新華製藥早段增急升1.3倍後停牌 待公布內幕消息

上海復旦上季多賺1.7倍 錄2.33億人幣

【有片：選股王】手機需求跌致相關設備股弱勢 惟高偉電子可以看高一