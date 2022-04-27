今次購房消費券將按房屋建築面積分檔發放，當中在4月28日起辦理合同網簽、100平方米以上的前 5000 套新建商品住房，每套發放 5000元消費券，總價值 2500萬元。辦理合同網簽、100平方米以下的前4000套新建商品住房，每套發放3000元消費券，總價值1200萬元。

此外，南京則調查非本市戶籍居民家庭申請購房條件。據內媒指，南京市房產交易管理工作人員表示，目前非本市戶籍居民家庭可以有新的受理條件，1年內在南京累計繳納6個月個人所得税或社保，補繳的不算。按照江蘇省南京市政府辦公廳於2017年3月15日發佈的《關於進一步調整南京市住房限購政策的通知》要求，非南京市戶籍居民家庭申請購房的條件，升級為3年內在南京連續2年及以上繳納社保或個税，並不能通過補交個税或社保來購買住房。

按照上述工作人員介紹，目前1年內累計繳納6個月以及3年內累計繳納24個月社保或個税均符合條件，其中3年內累計24個月繳納社保或個税可允許因工作變動等原因補繳不超過3個月。

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