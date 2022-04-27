內地多城黃金周前出招谷樓市，當中廣東江門市住建局、商務局聯合主辦「2022年江門夏季促消費活動」新聞發佈會，並公佈自4月28日起將向在江門市購買新建商品住房並辦理合同網簽手續的前若干名購房人發放共計3700萬元人民幣（下同）的「購房消費券」，是次活動為期兩個月。
今次購房消費券將按房屋建築面積分檔發放，當中在4月28日起辦理合同網簽、100平方米以上的前 5000 套新建商品住房，每套發放 5000元消費券，總價值 2500萬元。辦理合同網簽、100平方米以下的前4000套新建商品住房，每套發放3000元消費券，總價值1200萬元。
此外，南京則調查非本市戶籍居民家庭申請購房條件。據內媒指，南京市房產交易管理工作人員表示，目前非本市戶籍居民家庭可以有新的受理條件，1年內在南京累計繳納6個月個人所得税或社保，補繳的不算。按照江蘇省南京市政府辦公廳於2017年3月15日發佈的《關於進一步調整南京市住房限購政策的通知》要求，非南京市戶籍居民家庭申請購房的條件，升級為3年內在南京連續2年及以上繳納社保或個税，並不能通過補交個税或社保來購買住房。
按照上述工作人員介紹，目前1年內累計繳納6個月以及3年內累計繳納24個月社保或個税均符合條件，其中3年內累計24個月繳納社保或個税可允許因工作變動等原因補繳不超過3個月。
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