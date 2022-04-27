moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

江門谷賣樓 送總值3700萬元人幣消費券

內地多城黃金周前出招谷樓市，當中廣東江門市住建局、商務局聯合主辦「2022年江門夏季促消費活動」新聞發佈會，並公佈自4月28日起將向在江門市購買新建商品住房並辦理合同網簽手續的前若干名購房人發放共計3700萬元人民幣（下同）的「購房消費券」，是次活動為期兩個月。

今次購房消費券將按房屋建築面積分檔發放，當中在4月28日起辦理合同網簽、100平方米以上的前 5000 套新建商品住房，每套發放 5000元消費券，總價值 2500萬元。辦理合同網簽、100平方米以下的前4000套新建商品住房，每套發放3000元消費券，總價值1200萬元。

此外，南京則調查非本市戶籍居民家庭申請購房條件。據內媒指，南京市房產交易管理工作人員表示，目前非本市戶籍居民家庭可以有新的受理條件，1年內在南京累計繳納6個月個人所得税或社保，補繳的不算。按照江蘇省南京市政府辦公廳於2017年3月15日發佈的《關於進一步調整南京市住房限購政策的通知》要求，非南京市戶籍居民家庭申請購房的條件，升級為3年內在南京連續2年及以上繳納社保或個税，並不能通過補交個税或社保來購買住房。 

按照上述工作人員介紹，目前1年內累計繳納6個月以及3年內累計繳納24個月社保或個税均符合條件，其中3年內累計24個月繳納社保或個税可允許因工作變動等原因補繳不超過3個月。 

 

其他報道

WeWork共享工作空間TOWER 535租址遭入稟追近2.42億欠款

小股東投訴上市公司線上會常斷線 無法提問欠透明度

按證調升定息按揭年利率

金管局推數碼港元討論文件 余偉文：未決定是否推出

福萊特玻璃今年首季少賺近48%

上置集團去年扭虧為盈 不派息

LME行政總裁突宣佈留任  上月爆鎳交易停市遭調查

WSJ：習近平要求中國今年GDP增速超美國 以顯示中國政黨制度優於西方

德勤：人行放寬貨幣政策必要性減少

三星奪2月全球5G安卓智能機市佔24% Galaxy A52s 5G最暢銷

恒指連升兩日 海底撈飈一成冠藍籌 港交所績後收跌0.12%

騰訊音樂回應網易云音樂起訴：無視事實來碰瓷 無助音樂行業發展