在發展SPAC（特殊目的收購公司）市場方面，歐冠昇指，他們講求重質，不會匆匆地發展，而是作為在現有上市機制下的補充，確保市場能夠平衡地發展，如美國般有上以百間計的SPAC上市的情況不會在港股市場發生。在當前的市場情況，他們已收到11項SPAC申請上市，並有首間落實上市。

較早前，市場傳言南向通人民幣計價證券買賣快將落實，歐冠昇指，他們正在探索中，工作小組仍在努力中。他相信，若能夠提供有關設施，會對市場帶來鼓舞，但是今日為止，未有新的內容可供透露，待日後有具體時，再作公布。

他又指，港交所的期交所衍生工具平均每日成交張數按年增長21%，這更顯示到，港交所不再局限於只做傳統的現金交易市場。就算近期市場面對較大的波動性，價格走勢較波動，現有衍生工具市場的基建已發展成熟，並具韌性去面對市場的轉變。

至於倫敦金屬交易所的行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain）將會留任，他稱，LME董事會對此感到興奮，原因張柏廉的專業性獲LME董事會信任。儘管較早前LME鎳市一度停市，但是他認為這屬非常及史無前例的情況，他們仍就此進行檢討中，等待公布最終結果。在商品市場長遠發展方面，他謂，前海聯合交易中心（QME）為現貨市場，LME則為環球的商品市場，交易亦延伸到香港市場，因此港交所會結合內地市場的優勢，進一步和QME合作發展。

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