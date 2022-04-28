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港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止5連升 港元報7.8472元

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止5連升，跌0.41點子至0.20798%。

港元現報7.8472元貶值8點子，曾貶值最多11點子，報7.8475元，亦曾升值最多4點子，報7.846元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.13點子至0.04988%；1星期HIBOR跌1.39點子至0.09857%；2星期HIBOR跌1.71點子至0.13643%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.11點子至0.69988%；6個月期HIBOR升3.49點子至1.21607%；12個月期HIBOR升3.86點子至2.08048%。

美元指數現報103.151升值0.197點或0.19%。

美元1個月期LIBOR報0.74871%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5407%，終止連續1日擴闊，利差是2022年4月26日後最低，當日差距為-0.5417%。

對上一次終止連續1日擴闊，是2022年4月26日，當日利差報-0.5417%。

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