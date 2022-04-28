美期、亞股延續美股上升走勢，港股亦跟隨外圍向上，北水雖休市，恒指今早仍可高開172點，早段收窄至升10點後，最多曾升340點，半日高低波幅330點。
恒指半日升243點或1.22%，報20190點，成交金額567億元；國指升88點或1.31%，報6874點。恒生科技指數收報4007點，升0.66%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。李寧（2331）、創科實業（0669）、農夫山泉（9633）拖累大市。
藍籌53隻升，11隻下跌，2隻無升跌。招商銀行（3968）升5.74%，收報46.95元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌1.74%，收報16.92元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股19隻升，9隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報87.65元，升3.67%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報14.84元，跌2.5%。
恒指續低於10天線(20612.61點)。科指曾上試10天線(4058.06點)。
北水休市。南水北上合計淨流出19.14億元人民幣，終止連續2日流入。
阿里巴巴（9988）在南京成立供應鏈公司 註冊資本1000億。收報87.65元，升3.67%。
金沙中國（1928）首季虧損擴大至3.36億美元。收報16.92元，跌1.74%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中海油（0883）收報10.74元，升2.68%。國航（0753）收報5.32元，升0.19%。南航（1055）收報4.35元，升1.4%。中交建（1800）收報4.44元，升2.3%。萬科（2202）收報17.98元，升1.24%。海螺（0914）收報41.65元，跌0.12%。
思摩爾（6969）：非執董劉金成旗下深圳上市公司擬減持3.5%股權，涉值近37億。收報15.66元，跌10.41%。
比亞迪（1211）首季純利升2.4倍，收入漲63%。收報226.8元，升1.25%。
中壽（2628）首季新業務價值按年跌14.3%。收報11.28元，升1.62%。
中石化（0386）今年首季多賺24%。收報3.89元，升1.83%。
港交所（0388）行政總裁歐冠昇：首季新股上市表現雖較弱，有過百新股排隊申請上市感樂觀。收報326.4元，升1.56%。
361度（1361）首推NFT，同步推同款服飾。收報4元，跌0.5%。
電盈（0008）MakerVille，官網及logo亮相，主攻創作、藝人管理及活動三方面。收報4.48元，升0.22%。
福萊特玻璃（6865）今年首季少賺近48%。收報27.75元，升7.14%。
上置集團（1207）去年扭虧為盈，不派息。收報0.024元，跌4%。
破頂股包括，在岸人民幣創52周高，見6.5876元，收報6.5874元，跌0.41%；電能實業（0006）創52周高，見54.2元，收報53.9元，升0.37%中國建築興業（0830）創52周高，見2.4元，收報2.33元，無升跌。
破底股包括，騰盛博藥（2137）創上市新低，見8.3元，收報8.36元，跌3.46%；中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.44元，收報0.445元，跌1.11%；順豐房託（2191）創上市新低，見3元，收報3.01元，跌1.31%；優然牧業（9858）創上市新低，見3.22元，收報3.25元，跌0.31%；惠生工程（2236）創上市新低，見0.28元，收報0.31元，升3.33%；上坤（6900）創上市新低，見1.44元，收報1.44元，跌5.88%；同方泰德（1206）見52周低0.475元，收報0.475元，跌5%；煤氣（0003）見52周低8.54元，收報8.73元，升0.81%；BC科技（0863）見52周低4.7元，收報4.93元，跌2.38%；宏光（6908）見52周低4.08元，收報4.12元，跌1.9%；交銀國際（3329）見52周低1.07元，收報1.07元，跌2.73%；永旺（0984）見52周低1.15元，收報1.15元，無升跌；萊爾斯丹（0738）見52周低0.55元，收報0.55元，跌1.79%；豐盛生活服務（0331）見52周低5元，收報5.04元，跌0.2%；珠江鋼管（1938）見52周低0.245元，收報0.255元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，創夢天地（1119）收報3.48元，升20.83%；指尖悅動（6860）收報0.175元，升18.24%；網上車市（1490）收報0.78元，升13.04%；伊泰（3948）收報12.3元，升10.61%；兗煤澳洲（3668）收報31元，升9.15%；中國抗體（3681）收報2.3元，升9%；寶力科技（0164）收報0.315元，升8.62%；協鑫新能源（0451）收報0.139元，升8.59%；永達汽車（3669）收報7.08元，升8.59%。
下跌異動股，包括，思摩爾（6969）收報15.66元，跌10.41%；大豐港（8310）收報0.099元，跌10%；楓葉教育（1317）收報0.32元，跌9.86%；普匯中金（0997）收報0.058元，跌7.94%；凱知樂（2122）收報0.164元，跌7.34%；創勝集團醫藥（6628）收報22.9元，跌7.31%；希望教育（1765）收報0.475元，跌6.86%；金輪天地（1232）收報0.14元，跌6.67%；譽宴（1483）收報0.92元，跌6.12%；上坤（6900）創上市新低，見1.44元，收報1.44元，跌5.88%；呷哺呷哺（0520）收報3.49元，跌5.68%。
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