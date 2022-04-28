網上流傳員工福利平台 BenePanda 創辦人熊錦河發表「堅決反對李家超成為香港特首」的聲明，更提及其合作伙伴，包括AsiaMiles、Generali、 電訊盈科（0008）收費OTT平台 Now E、屈臣氏（Watsons）、金管局（HKMA）、Tang's Living Group、UMH、FoodPanda等，惹來網民熱議。BenePanda在facebook澄清，有關聲明屬不實訊息。
BenePanda指，有關謠言絕非真實而且全無任何事實根據，創辦人熊錦河亦與謠傳文章發表人沒有任何關係。該公司強調，沒有任何政治立場及沒有加入任何政治團體或陣營，亦未在任何媒體發表過任何涉及政治的文章及圖片，更從未有聯同其他合作伙伴一起公開表明任何政治意向。
BenePanda對是次謠言的散播非常關注，並對惡意誣捏作出強烈譴責，並保留所有法律追究權利。該公司又指，對有關客戶帶來不便，深感抱歉。
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