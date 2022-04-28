BenePanda指，有關謠言絕非真實而且全無任何事實根據，創辦人熊錦河亦與謠傳文章發表人沒有任何關係。該公司強調，沒有任何政治立場及沒有加入任何政治團體或陣營，亦未在任何媒體發表過任何涉及政治的文章及圖片，更從未有聯同其他合作伙伴一起公開表明任何政治意向。

BenePanda對是次謠言的散播非常關注，並對惡意誣捏作出強烈譴責，並保留所有法律追究權利。該公司又指，對有關客戶帶來不便，深感抱歉。

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