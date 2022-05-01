現有4間支付商，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK亦可繼續參與消費券計劃。政府正與相關營辦商商討各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等，並會盡快公布第二階段詳情，目標是在今年中開始接受登記。

匯豐銀行回應指，PayMe是本地具領導地位的電子支付 應用程式，用戶超過270萬， 持續為香港大眾帶來簡便安全的流動支付體驗。匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，匯豐非常榮幸PayMe獲甄選 參與新一輪消費券計劃（第二階段），協助推動本地消費， 並促進電子支付發展。該行一方面將推出更多措施， 幫助深受疫情影響的中小企業把握消費券商機； 另一方面將加快用戶註冊流程，方便大眾透過PayMe使用消費券 。

PayMe商用版 目前逾3.4萬商戶使用

PayMe推出時專注於個人對個人（P2P）轉賬， 及後開始作雙軌發展，商用版PayMe for Business自2019年3月推出後，目前有逾34,000家網上及實體商戶使用，2021年個人對商戶交易量按年增長 150%。

中銀香港表示，為配合消費券計劃，將推出一系列回贈及消費優惠，市民可透過BoC Pay領取及使用電子消費券，盡享電子消費支付便利及優惠。此外，中銀香港亦為商戶提供BoC Bill綜合收款服務，讓商戶受理不同類型的支付工具，包括支援消費券計劃的多款儲值支付工具，並提供多項服務的費用豁免優惠，協助商戶捕捉消費券計劃帶來的商機。

BoC Pay︰目前覆蓋7萬網上和實體商戶網點

中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，中銀香港非常高興能參與新一輪的消費券計劃，以配合政府振興市場氣氛，推動香港經濟復甦。截至2021年底，BoC Pay的客戶數目及總交易額均按年増長超過30%，而 BoC Bill商戶數目亦錄得近20%增幅。該行指，BoC Pay覆蓋 購物、餐飲、出行等不同支付場景，包括大型超市、便利店、食肆、藥妝及電器商舖等70,000個接受以銀聯二維碼付款的本地網上和實體商戶網點。

AlipayHK︰將為中小商戶減免費用

繼續獲甄選參與消費券計劃的AlipayHK表示，將積極響 應政府號召，為中小微型商戶減免「商戶碼」費用及推出預售電子禮 券、「商戶頻道」等營銷功能，特別協助受疫情影響的商戶透過消費 券帶動做更多生意，渡過難關。AlipayHK早前已響應政府號 召，於新一輪消費券計劃期間減免『商戶碼』商戶交易手續費，同時 聯手超過160間商戶提供海量優惠券，刺激市民消費意欲， 效果明顯，在短短三個星期，已有100萬用戶於AlipayHK 領取各種優惠。

Tap & Go︰將免交易費及POS租機費

香港電訊集團（6823）董事總經理許漢卿表示，很高興Tap & Go「拍住賞」獲甄選為新 一輪消費券支付商，為第二階段消費券的推出，香港電訊將為中小企 提供優惠，包括Tap & Go「拍住賞」及「快速支付系統」（即轉數快）0%交易費，及豁免智能POS租機費。

WeChat Pay HK︰將延續加碼賞及扭蛋抽獎

WeChat Pay HK表示，將延續去年消費券加碼賞及扭蛋抽獎等大受歡迎的活動，今年推出更吸引的加碼賞及推廣活動優惠，並繼續與各個商戶攜手合作，推出更多商戶優惠券供用戶領取使用。「搶券有 So」專區現時已加入接近 120 家商戶的優惠券；「外賣禮品券激賞」專區則提供低至63折的各大餐飲食肆、外賣平台的優惠券，接下來將加入更多商戶，全方位覆蓋用戶需求。

八達通表示，全港有逾15萬個八達通付款點，能全面滿足客戶需要。使用任何八達通卡（包括樂悠咭）登記第二階段消費券計劃，消費券會以八達通儲值額形式使用，簡單方便。

八達通︰中小企受疫情影響 續推計劃助小店數碼轉型

八達通營業及市務總監李玉兒表示，受疫情影響，中小商戶不免深受打擊，八達通會繼續為中小商戶提供協助，包括推出推廣計劃鼓勵市民於有關商戶消費，以及繼續推行「一嘟撐里小店推廣計劃」，幫助小店以數碼轉型解決目前的經營難關。為了讓市民消費得更輕鬆，八達通亦會陸續推出各類型獎賞及商戶優惠。