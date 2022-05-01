moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

消費券將新增PayMe及BoC Pay 並續使用現有4間支付商（新增6大支付商回應）

政府今日宣布，除現行4家儲值支付工具營辦商外，已甄選多兩家營辦商協助推行第二階段消費券計劃，分別是匯豐銀行旗下的PayMe from HSBC，及中銀香港（2388）旗下的BoC Pay。

現有4間支付商，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK亦可繼續參與消費券計劃。政府正與相關營辦商商討各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等，並會盡快公布第二階段詳情，目標是在今年中開始接受登記。

匯豐銀行回應指，PayMe是本地具領導地位的電子支付應用程式，用戶超過270萬，持續為香港大眾帶來簡便安全的流動支付體驗。匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，匯豐非常榮幸PayMe獲甄選參與新一輪消費券計劃（第二階段），協助推動本地消費，並促進電子支付發展。該行一方面將推出更多措施，幫助深受疫情影響的中小企業把握消費券商機；另一方面將加快用戶註冊流程，方便大眾透過PayMe使用消費券

PayMe商用版 目前逾3.4萬商戶使用

PayMe推出時專注於個人對個人（P2P）轉賬，及後開始作雙軌發展，商用版PayMe for Business自2019年3月推出後，目前有逾34,000家網上及實體商戶使用，2021年個人對商戶交易量按年增長150%。

中銀香港表示，為配合消費券計劃，將推出一系列回贈及消費優惠，市民可透過BoC Pay領取及使用電子消費券，盡享電子消費支付便利及優惠。此外，中銀香港亦為商戶提供BoC Bill綜合收款服務，讓商戶受理不同類型的支付工具，包括支援消費券計劃的多款儲值支付工具，並提供多項服務的費用豁免優惠，協助商戶捕捉消費券計劃帶來的商機。

BoC Pay︰目前覆蓋7萬網上和實體商戶網點

中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，中銀香港非常高興能參與新一輪的消費券計劃，以配合政府振興市場氣氛，推動香港經濟復甦。截至2021年底，BoC Pay的客戶數目及總交易額均按年増長超過30%，而 BoC Bill商戶數目亦錄得近20%增幅。該行指，BoC Pay覆蓋 購物、餐飲、出行等不同支付場景，包括大型超市、便利店、食肆、藥妝及電器商舖等70,000個接受以銀聯二維碼付款的本地網上和實體商戶網點。 

AlipayHK︰將為中小商戶減免費用

繼續獲甄選參與消費券計劃的AlipayHK表示，將積極響應政府號召，為中小微型商戶減免「商戶碼」費用及推出預售電子禮券、「商戶頻道」等營銷功能，特別協助受疫情影響的商戶透過消費券帶動做更多生意，渡過難關。AlipayHK早前已響應政府號召，於新一輪消費券計劃期間減免『商戶碼』商戶交易手續費，同時聯手超過160間商戶提供海量優惠券，刺激市民消費意欲，效果明顯，在短短三個星期，已有100萬用戶於AlipayHK領取各種優惠。

Tap & Go︰將免交易費及POS租機費

香港電訊集團（6823）董事總經理許漢卿表示，很高興Tap & Go「拍住賞」獲甄選為新一輪消費券支付商，為第二階段消費券的推出，香港電訊將為中小企提供優惠，包括Tap & Go「拍住賞」及「快速支付系統」（即轉數快）0%交易費，及豁免智能POS租機費。

WeChat Pay HK︰將延續加碼賞及扭蛋抽獎

WeChat Pay HK表示，將延續去年消費券加碼賞及扭蛋抽獎等大受歡迎的活動，今年推出更吸引的加碼賞及推廣活動優惠，並繼續與各個商戶攜手合作，推出更多商戶優惠券供用戶領取使用。「搶券有 So」專區現時已加入接近 120 家商戶的優惠券；「外賣禮品券激賞」專區則提供低至63折的各大餐飲食肆、外賣平台的優惠券，接下來將加入更多商戶，全方位覆蓋用戶需求。

八達通表示，全港有逾15萬個八達通付款點，能全面滿足客戶需要。使用任何八達通卡（包括樂悠咭）登記第二階段消費券計劃，消費券會以八達通儲值額形式使用，簡單方便。

八達通︰中小企受疫情影響 續推計劃助小店數碼轉型

八達通營業及市務總監李玉兒表示，受疫情影響，中小商戶不免深受打擊，八達通會繼續為中小商戶提供協助，包括推出推廣計劃鼓勵市民於有關商戶消費，以及繼續推行「一嘟撐里小店推廣計劃」，幫助小店以數碼轉型解決目前的經營難關。為了讓市民消費得更輕鬆，八達通亦會陸續推出各類型獎賞及商戶優惠。