moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

鮑威爾拒加息75基點 道指、標指創一年半最大升幅 道指升932點

聯儲局主席鮑威爾拒加息75基點，打消市場對此的憂慮，美股美債大升，道指、標指齊創一年半最大升幅，三大指數連升3日。美國財長耶倫在鮑威爾言論前表示，預計未來一年經濟將穩健成長，有望實現軟著陸。

道瓊斯工業平均指數收漲932點，升幅2.82%，報34061點。標普500指數收漲124點，升幅2.99%，報4300點。納斯達克綜合指數收漲401點，或3.2%，報12964點。

道指成份股全升，家得寶升3.39%，報315.31美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻68點，而貢獻最少的P&G升0.74%，報157.36元，貢獻道指7點。

科技股方面，蘋果收市報166.02元，升4.1%，谷歌母公司Alphabet收市報2445.22元，升4.19%，亞馬遜收市報2518.57元，升1.34%，Facebook收市報223.41元，升5.36%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.09%，報441點。德國DAX指數收跌0.49%，報13970點；法國CAC 40指數跌1.25%，報6395點；英國富時100指數收跌0.9%，報7493點。

 

其他報道

金管局：基本利率上調至1.25厘

鮑威爾：接下來幾次會議續以50基點幅度加息

美如期加息 金管局基準利率升至1.25% 港元續貼近近3年最弱水平

下月起每月縮表475億美元 3個月後倍增

美聯儲如期加息半厘 下月起縮表