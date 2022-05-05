道瓊斯工業平均指數收漲932點，升幅2.82%，報34061點。標普500指數收漲124點，升幅2.99%，報4300點。納斯達克綜合指數收漲401點，或3.2%，報12964點。

道指成份股全升，家得寶升3.39%，報315.31美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻68點，而貢獻最少的P&G升0.74%，報157.36元，貢獻道指7點。

科技股方面，蘋果收市報166.02元，升4.1%，谷歌母公司Alphabet收市報2445.22元，升4.19%，亞馬遜收市報2518.57元，升1.34%，Facebook收市報223.41元，升5.36%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.09%，報441點。德國DAX指數收跌0.49%，報13970點；法國CAC 40指數跌1.25%，報6395點；英國富時100指數收跌0.9%，報7493點。

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