美股向上，港股ADR升300點或1.42%，報21169點，即月恒指夜期升215點，報20934點，夜期高水64點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.05%，折合報375.94元；阿里巴巴（9988）升3.04%，折合報99.49元；美團（3690）升3.79%，折合報170.74元；匯控（0005）升1.91%，折合報51.72元；建行（0939）升0.18%，折合報5.67元。
道期現跌0.064%；標期現跌0.08%；納期現跌0.07%。日股休市，韓股休市，澳股現升0.25%。
紐油現升0.39%或0.42美元，報108.24美元；布油現升0.51%或0.56美元，報110.71美元；金價現升0.73%或13.83美元，報1895.05美元。
百威亞太（1876）首季多賺29%，收入增1.5%。
中國有色礦業（1258）首季預估盈利按年升33%
受中國疫情防控拖累，肯德基母企百勝上季利潤遜預期。留意百勝中國（9987）。
匯控（0005）、平保（2318）據報本月中商討分拆亞洲業務建議。
淡馬錫料中國經濟近見底，科網股具吸引力。留意科網股。
深交所：支援房企合理融資，鼓勵公司回購大股東增持。留意內房股。
澳門博企呈報財務數據，金沙中國（1928）旗下威尼斯人資產淨值最細僅餘17億。
時代中國（1233）上月合約銷售跌55%。
京東（9618）首派息每股4.9元總金額逾150億元，劉強東袋21億。
順興（1637）發盈警，料全年綜合溢利跌最少六成，派特別中期息3.5仙。
四環醫藥（0460）擬分拆軒竹生物科技A股上市。
大行料澳博（0880）再融資可額外取57億至60億流動資金備用。
其他報道
鮑威爾拒加息75基點 道指、標指創一年半最大升幅 道指升932點
美如期加息 金管局基準利率升至1.25% 港元續貼近近3年最弱水平