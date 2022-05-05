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港股ADR升300點 夜期高水64點

美股向上，港股ADR升300點或1.42%，報21169點，即月恒指夜期升215點，報20934點，夜期高水64點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.05%，折合報375.94元；阿里巴巴（9988）升3.04%，折合報99.49元；美團（3690）升3.79%，折合報170.74元；匯控（0005）升1.91%，折合報51.72元；建行（0939）升0.18%，折合報5.67元。

道期現跌0.064%；標期現跌0.08%；納期現跌0.07%。日股休市，韓股休市，澳股現升0.25%。

紐油現升0.39%或0.42美元，報108.24美元；布油現升0.51%或0.56美元，報110.71美元；金價現升0.73%或13.83美元，報1895.05美元。

今日焦點股份可留意：

百威亞太（1876）首季多賺29%，收入增1.5%。

中國有色礦業（1258）首季預估盈利按年升33%

受中國疫情防控拖累，肯德基母企百勝上季利潤遜預期。留意百勝中國（9987）

匯控（0005）、平保（2318）據報本月中商討分拆亞洲業務建議。

淡馬錫料中國經濟近見底，科網股具吸引力。留意科網股。

深交所：支援房企合理融資，鼓勵公司回購大股東增持。留意內房股。

澳門博企呈報財務數據，金沙中國（1928）旗下威尼斯人資產淨值最細僅餘17億。

時代中國（1233）上月合約銷售跌55%。

京東（9618）首派息每股4.9元總金額逾150億元，劉強東袋21億。

順興（1637）發盈警，料全年綜合溢利跌最少六成，派特別中期息3.5仙。

四環醫藥（0460）擬分拆軒竹生物科技A股上市。

大行料澳博（0880）再融資可額外取57億至60億流動資金備用。

 

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