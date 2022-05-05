防疫限制開始鬆綁，市場需求與產量隨之回升，惟就業水平與採購活動卻仍然走低。供應鏈瓶頸持續，拖長了投入品的到貨時間，也造成價格上升。整體而言，營商情緒好轉。

標普全球經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，「在疫情好轉的支撐下，香港特區私營經濟終於反彈。雖然出口需求受內地疫情拖累仍顯疲弱，但因受惠於防疫鬆綁和消費券效應，4月份重拾增長。聘僱和採購活動齊跌，反映企業保持一定程度的審慎，也取決了需求增長如何惠及這兩個單項指數。不過，企業的營商情緒自去年12月以來首次好轉，為商業信心扭轉了乾坤。供應鏈瓶頸猶在，既拖延了交貨時間，也推高了投入成本，致使營運受壓，很可能限制了未來⽣產，這些都有待以後再加觀察」。

報告顯示，受惠於疫情減退、防疫措施鬆綁，企業4月新增的訂單量和產量回歸正軌。受訪業者也同時透露，消費券計劃對推動業務有利。

反觀出口需求，則持續下跌。計及內地封控，新冠疫情衝擊了來自當地以至海外的訂單需求。

儘管需求和業務營運呈現增長，但4月的就業水平卻未見受惠。調查資料顯示，員工請辭和裁員都是僱員人數減少的原因。

企業憂慮新冠疫情還可能長期持續，因此在4月減少採購。另有業者刻意清減庫存，加上投入品延遲到貨，兩者皆導致採購庫存量下跌。

供應商的付貨表現明顯於4月急劇惡化。不單供應商出現問題，加上內地實施封控，因而拖長了投入品到貨的時間。需求升溫但供應鏈瓶頸惡化，促使企業積壓更多未完成工作，惟升幅輕微。

價格方面，採購價格與薪資齊漲，因此4月的整體投入價格繼續攀升。烏克蘭局勢加劇了原材料及運輸成本上揚，導致採購成本加重。另一方面，企業為挽留員工，亦以4個月以來的最⼤幅度提高薪資。為抗衡成本通脹，企業將部分的成本負擔轉嫁客戶，因此4月的產出價格繼續上調。

4月的整體營商情緒轉為樂觀。受訪業者期望訂單需求將隨疫情紓緩而好轉。

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