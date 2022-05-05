第五波疫情今年初爆發至今逾3個月，重挫本港經濟，失業率亦隨之急升。本地搵工平台JobsDB指，前線服務業原本於去年第四季已重拾2019年疫情前水平，惟第五波爆發後未能保持升勢，其中餐飲及服務業、酒店業、健康及美容業等三大前線服務業招聘數字按季度下跌32.3%。不過，隨着肺炎疫情放緩、社交距離措施放寬，該平台有關行業重啟生意的步伐將會加快，並對人才招聘需求將轉趨活躍。
JobsDB宣布推出「前線服務業抗疫支援」計劃，涉資逾100萬元，以幫助僱主減低招聘成本，從而增加聘請機會。由即日起至6月30日，所有餐飲及服務業、酒店業、健康及美容業的僱主只需在JobsDB登記，即可於平台免費投放一則前線職缺相關的招聘廣告，為期一個月，廣告將會同時刊登於平台網站及手機應用程式，以及最新推出的「JobsDB極速搵工專線」，名額1,000個，先到先得。
此外，為將優惠延伸至更多前線服務業網絡，JobsDB更伙拍外賣平台foodpanda香港，將計劃推廣至該平台旗下逾1.4萬個商戶。除了上述免費招聘廣告，foodpanda香港旗下參與商戶更可使用JobsDB的「Talent Search（人才搜尋）」功能5次，以JobsDB優化的搜尋器直接從自願開放履歷的求職者中篩選，縮短招聘流程。
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