JobsDB宣布推出「前線服務業抗疫支援」計劃，涉資逾100萬元，以幫助僱主減低招聘成本，從而增加聘請機會。由即日起至6月30日，所有餐飲及服務業、酒店業、健康及美容業的僱主只需在JobsDB登記，即可於平台免費投放一則前線職缺相關的招聘廣告，為期一個月，廣告將會同時刊登於平台網站及手機應用程式，以及最新推出的「JobsDB極速搵工專線」，名額1,000個，先到先得。

此外，為將優惠延伸至更多前線服務業網絡，JobsDB更伙拍外賣平台foodpanda香港，將計劃推廣至該平台旗下逾1.4萬個商戶。除了上述免費招聘廣告，foodpanda香港旗下參與商戶更可使用JobsDB的「Talent Search（人才搜尋）」功能5次，以JobsDB優化的搜尋器直接從自願開放履歷的求職者中篩選，縮短招聘流程。

其他報道

馬斯克、Cathie Wood齊在Twitter批評被動投資

景順：聯儲局嘗試軟著陸 股市或續經歷一些波動

蓋茨：馬斯克或令Twitter變得更差 假訊息更多

匯豐維持最優惠利率在5.0%不變

京東理解SEC列入除牌名單決定 將繼續遵守中美相關法律

恒指半日升幅收窄至137點 20天線得而復失 南北水齊齊流出

滬指以近半日高位收市 創板指獨憔悴

幣安獲法國數字資產服務提供商註冊許可

萊坊王兆麒：美加息不影響購買力 料今年實際按息2厘或以下

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌5日 見逾3周低