於2017月1月至2018月9月期間，五洲國際以總值11億元人民幣的代價，進行了九宗涉及收購和出售其附屬公司股權的交易，其中八宗交易屬於須予公布交易，另外一宗則屬於非常重大的出售事項。

聯交所指出，舒策城及舒策丸代表五洲國際進行所有有關交易，但未有通知董事會，也沒有保護公司在一宗涉及3.5億元人民幣的交易中的利益，在沒有收到任何代價的情況下允許買方登記成為股東。

聯交所又稱，五洲國際的內部監控及風險管理系統存在重大缺失。其他董事未有履行其在有關交易或公司內部監控及風險管理系統方面的董事職責，以及竭力促使公司遵守《上市規則》的責任。數名董事就其違反上市規則的行為已與上市科達至和解。

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