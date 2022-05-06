美股隔晚急挫，韓、台股市下跌，美期、日股回升。在岸人民幣貶值至6.695元，是2020年11月4日6.7495元後最弱；離岸亦貶值至6.7339元，是2020年11月4日6.7745元後最弱。中港股市半日齊齊向下，科指表現最差，曾跌5.52%，見4月11日後最大跌幅；國指則跌4.51%，3月15日後最大跌幅；恒指曾跌最多3.93%，是4月25日後最大跌幅。北水半日大幅流入19.74億元。
恒指今早低開506點，高位跌473點，低位跌816點，半日高低波幅344點。
恒指半日跌741點或3.57%，報20051點，成交金額634億元；國指跌289點或4.07%，報6827點。恒生科技指數收報4044點，跌5.03%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。聯想（0992）、港鐵（0066）、電能實業（0006）貢獻恒指較多。
藍籌3隻升，62隻下跌，1隻無升跌。聯想（0992）升1.69%，收報7.81元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌9.48%，收報4.87元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7.81元，升1.69%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報90.75元，跌10.24%。
恒指跌穿10天線(20457.09點)。科指跌穿10天線(4122.05點)、20天線(4200.76點)。
北水南下合計淨流入19.74億元，終止單日流出，淨流入金額是2022年4月27日28.27億元後最多，對上一次淨流入是4月26日。南水休市。
券商：僅一成投資者傾向增持內房。旭輝（0884）收報3.34元，跌8.49%；新城發展（1030）收報3.13元，跌8.21%；萬科（2202）收報17.42元，跌6.14%；金茂（0817）收報2.39元，跌6.27%。
中國據報要求政府機構等將電腦更換為本國產品，聯想（0992）倒升，收報7.81元，升1.69%。
蔚來（9866）擬於新加坡第二上市。收報122.6元，跌11.03%。
百濟神州（6160）首季盈轉虧，蝕28.7億人幣。收報96.55元，跌1.83%。
縱橫遊（8069）折讓兩成配股籌2248萬元，以減輕流動資金壓力。創52周高，見0.6元，收報0.425元，升21.43%。
新濠博亞（0200）首季淨虧損按年減少21%至1.833億美元。收報5.81元，跌3.97%。
嗶哩嗶哩（9626）：得悉被美列入可能除牌名單，將力保美國及香港上市地位。收報163元，跌8.94%。
巨騰國際（3336）上半年局部業務受中國防疫措施影響，延誤部分訂單交貨。收報1.42元，升1.43%。
中通快遞（2057）稱續確保遵守中美相關法律法規。收報209.2元，跌3.24%。
景福（0280）發盈喜，料全年綜合溢利最多升約1.2倍。收報0.43元，升4.88%。
澳門五一假期錄13.6萬旅客入境，按年跌18.2%。
華潤置地（1109）：王祥明辭任主席，李欣接任。收報33.8元，跌5.59%。
長和（0001）旗下聯合船塢為兩電接收站雙燃料巡邏船提供服務。另，長和電訊業務首季毛利逾17億歐元，與去年相若。收報55.15元，跌1.25%。
被SEC列入名單，中鋁（2600）：將繼續監測市場發展並評估所有戰略選擇。見52周低3.16元，收報3.2元，跌8.31%。
招行（3968）入稟向匯源果汁大股東追42億。收報44.85元，跌3.96%。
標普：斯里蘭卡主權違約不影響招商局港口（0144）當地業務。收報13.52元，跌2.73%。
破頂股包括，世紀睿科（1450）創52周高，見2.25元，收報2.2元，升7.32%；縱橫遊（8069）創52周高，見0.6元，收報0.425元，升21.43%；伊泰（3948）創52周高，見14.16元，收報13.12元，跌3.1%；遠東酒店（0037）創52周高，見1.11元，收報1.07元，升4.9%。
破底股包括，佳兆業美好（2168）創上市新低，見4.72元，收報4.76元，跌5.37%；華泰證券（6886）創上市新低，見9.98元，收報9.99元，跌2.25%；國泰君安（2611）創上市新低，見9.42元，收報9.45元，跌2.48%；啟明醫療（2500）創上市新低，見11.3元，收報11.42元，跌3.71%；微泰醫療（2235）創上市新低，見10元，收報10.8元，跌2.53%；三葉草生物（2197）創上市新低，見4.46元，收報4.5元，跌13.46%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見7.15元，收報7.29元，跌4.46%；榮昌生物（9995）創上市新低，見25.05元，收報27元，跌2.53%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見17.2元，收報17.7元，跌10.06%；貝康醫療（2170）創上市新低，見3.63元，收報3.63元，跌1.89%；順豐房託（2191）創上市新低，見2.97元，收報2.98元，跌1.97%；京東物流（2618）創上市新低，見15.42元，收報15.52元，跌5.71%；優然牧業（9858）創上市新低，見3.11元，收報3.12元，跌2.5%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）創上市新低，見6.47元，收報6.505元，跌5.66%；東原仁知（2352）創上市新低，見10.74元，收報11.26元，跌5.22%；中華煤氣（0003）見52周低8.5元，收報8.53元，跌0.81%；天倫燃氣（1600）見52周低4.36元，收報4.38元，跌4.78%；信達生物（1801）見52周低19.32元，收報19.6元，跌6.89%；康希諾生物（6185）見52周低72元，收報72.25元，跌4.68%；中生製藥（1177）見52周低3.71元，收報3.73元，跌4.11%；四環醫藥（0460）見52周低1元，收報1.06元，跌8.62%；李氏大藥廠（0950）見52周低1.76元，收報1.76元，跌3.83%；現代牙科（3600）見52周低2.71元，收報2.71元，跌4.24%；北控醫療健康（2389）見52周低0.078元，收報0.078元，跌3.7%；晶門半導體（2878）見52周低0.47元，收報0.475元，跌4.04%；晨訊科技（2000）見52周低0.25元，收報0.265元，跌1.85%；蒙牛（2319）見52周低38.8元，收報39.2元，跌5.08%；煤氣（0003）見52周低8.5元，收報8.53元，跌0.81%；創科實業（0669）見52周低93.5元，收報95.7元，跌7.18%；BC科技（0863）見52周低4元，收報4.15元，跌13.54%；現代牧業（1117）見52周低1.1元，收報1.11元，跌1.77%；見52周低38.8元，收報39.2元，跌5.08%；宏光（6908）見52周低3.86元，收報3.89元，跌2.75%；東方證券（3958）見52周低4元，收報4.02元，跌2.19%；恒隆集團（0010）見52周低15.02元，收報15.1元，跌1.18%；交銀國際（3329）見52周低1.04元，收報1.04元，跌3.7%；保誠（2378）見52周低93.85元，收報94.25元，跌4.99%；金川國際（2362）見52周低0.91元，收報0.92元，跌4.17%；中鋁（2600）見52周低3.16元，收報3.2元，跌8.31%。
異動股
上升異動股，包括，縱橫遊（8069）創52周高，見0.6元，收報0.425元，升21.43%；中泛控股（0715）收報0.049元，升19.51%；泰凌醫藥（1011）收報0.205元，升12.64%；包浩斯（0483）收報0.7元，升9.38%；深藍科技（1950）收報0.109元，升9%；凱知樂（2122）收報0.183元，升8.93%；太和控股（0718）收報0.078元，升8.33%；毛記葵涌（1716）收報0.49元，升7.69%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.25元，收報2.2元，升7.32%；衍生集團（6893）收報0.3元，升7.14%；專業旅運（1235）收報0.23元，升6.98%。
下跌異動股，包括，現代傳播（0072）收報0.56元，跌24.32%；太平洋酒吧（8432）收報0.105元，跌16.67%；澳洲成峰高教（1752）收報0.085元，跌14.14%；BC科技（0863）見52周低4元，收報4.15元，跌13.54%；HMVOD（8103）收報0.96元，跌13.51%；三葉草生物（2197）創上市新低，見4.46元，收報4.5元，跌13.46%；蔚來集團（9866）收報122.6元，跌11.03%；保利物業（6049）收報48.25元，跌10.32%；小鵬汽車（9868）收報90.75元，跌10.24%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見17.2元，收報17.7元，跌10.06%。
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