moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日跌741點 北水流入19億元 人民幣見年半最弱

美股隔晚急挫，韓、台股市下跌，美期、日股回升。在岸人民幣貶值至6.695元，是2020年11月4日6.7495元後最弱；離岸亦貶值至6.7339元，是2020年11月4日6.7745元後最弱。中港股市半日齊齊向下，科指表現最差，曾跌5.52%，見4月11日後最大跌幅；國指則跌4.51%，3月15日後最大跌幅；恒指曾跌最多3.93%，是4月25日後最大跌幅。北水半日大幅流入19.74億元。

恒指今早低開506點，高位跌473點，低位跌816點，半日高低波幅344點。

恒指半日跌741點或3.57%，報20051點，成交金額634億元；國指跌289點或4.07%，報6827點。恒生科技指數收報4044點，跌5.03%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。聯想（0992）、港鐵（0066）、電能實業（0006）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，62隻下跌，1隻無升跌。聯想（0992）升1.69%，收報7.81元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌9.48%，收報4.87元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7.81元，升1.69%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報90.75元，跌10.24%。

恒指跌穿10天線(20457.09點)。科指跌穿10天線(4122.05點)、20天線(4200.76點)。

北水南下合計淨流入19.74億元，終止單日流出，淨流入金額是2022年4月27日28.27億元後最多，對上一次淨流入是4月26日。南水休市。

券商：僅一成投資者傾向增持內房。旭輝（0884）收報3.34元，跌8.49%；新城發展（1030）收報3.13元，跌8.21%；萬科（2202）收報17.42元，跌6.14%；金茂（0817）收報2.39元，跌6.27%。

中國據報要求政府機構等將電腦更換為本國產品，聯想（0992）倒升，收報7.81元，升1.69%。

蔚來（9866）擬於新加坡第二上市。收報122.6元，跌11.03%。

百濟神州（6160）首季盈轉虧，蝕28.7億人幣。收報96.55元，跌1.83%。

縱橫遊（8069）折讓兩成配股籌2248萬元，以減輕流動資金壓力。創52周高，見0.6元，收報0.425元，升21.43%。

新濠博亞（0200）首季淨虧損按年減少21%至1.833億美元。收報5.81元，跌3.97%。

嗶哩嗶哩（9626）：得悉被美列入可能除牌名單，將力保美國及香港上市地位。收報163元，跌8.94%。

巨騰國際（3336）上半年局部業務受中國防疫措施影響，延誤部分訂單交貨。收報1.42元，升1.43%。

中通快遞（2057）稱續確保遵守中美相關法律法規。收報209.2元，跌3.24%。

景福（0280）發盈喜，料全年綜合溢利最多升約1.2倍。收報0.43元，升4.88%。

澳門五一假期錄13.6萬旅客入境，按年跌18.2%。

華潤置地（1109）：王祥明辭任主席，李欣接任。收報33.8元，跌5.59%。

長和（0001）旗下聯合船塢為兩電接收站雙燃料巡邏船提供服務。另，長和電訊業務首季毛利逾17億歐元，與去年相若。收報55.15元，跌1.25%。

被SEC列入名單，中鋁（2600）：將繼續監測市場發展並評估所有戰略選擇。見52周低3.16元，收報3.2元，跌8.31%。

招行（3968）入稟向匯源果汁大股東追42億。收報44.85元，跌3.96%。

標普：斯里蘭卡主權違約不影響招商局港口（0144）當地業務。收報13.52元，跌2.73%。

破頂股表現

破頂股包括，世紀睿科（1450）創52周高，見2.25元，收報2.2元，升7.32%；縱橫遊（8069）創52周高，見0.6元，收報0.425元，升21.43%；伊泰（3948）創52周高，見14.16元，收報13.12元，跌3.1%；遠東酒店（0037）創52周高，見1.11元，收報1.07元，升4.9%。

破底股方面

破底股包括，佳兆業美好（2168）創上市新低，見4.72元，收報4.76元，跌5.37%；華泰證券（6886）創上市新低，見9.98元，收報9.99元，跌2.25%；國泰君安（2611）創上市新低，見9.42元，收報9.45元，跌2.48%；啟明醫療（2500）創上市新低，見11.3元，收報11.42元，跌3.71%；微泰醫療（2235）創上市新低，見10元，收報10.8元，跌2.53%；三葉草生物（2197）創上市新低，見4.46元，收報4.5元，跌13.46%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見7.15元，收報7.29元，跌4.46%；榮昌生物（9995）創上市新低，見25.05元，收報27元，跌2.53%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見17.2元，收報17.7元，跌10.06%；貝康醫療（2170）創上市新低，見3.63元，收報3.63元，跌1.89%；順豐房託（2191）創上市新低，見2.97元，收報2.98元，跌1.97%；京東物流（2618）創上市新低，見15.42元，收報15.52元，跌5.71%；優然牧業（9858）創上市新低，見3.11元，收報3.12元，跌2.5%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）創上市新低，見6.47元，收報6.505元，跌5.66%；東原仁知（2352）創上市新低，見10.74元，收報11.26元，跌5.22%；中華煤氣（0003）見52周低8.5元，收報8.53元，跌0.81%；天倫燃氣（1600）見52周低4.36元，收報4.38元，跌4.78%；信達生物（1801）見52周低19.32元，收報19.6元，跌6.89%；康希諾生物（6185）見52周低72元，收報72.25元，跌4.68%；中生製藥（1177）見52周低3.71元，收報3.73元，跌4.11%；四環醫藥（0460）見52周低1元，收報1.06元，跌8.62%；李氏大藥廠（0950）見52周低1.76元，收報1.76元，跌3.83%；現代牙科（3600）見52周低2.71元，收報2.71元，跌4.24%；北控醫療健康（2389）見52周低0.078元，收報0.078元，跌3.7%；晶門半導體（2878）見52周低0.47元，收報0.475元，跌4.04%；晨訊科技（2000）見52周低0.25元，收報0.265元，跌1.85%；蒙牛（2319）見52周低38.8元，收報39.2元，跌5.08%；煤氣（0003）見52周低8.5元，收報8.53元，跌0.81%；創科實業（0669）見52周低93.5元，收報95.7元，跌7.18%；BC科技（0863）見52周低4元，收報4.15元，跌13.54%；現代牧業（1117）見52周低1.1元，收報1.11元，跌1.77%；見52周低38.8元，收報39.2元，跌5.08%；宏光（6908）見52周低3.86元，收報3.89元，跌2.75%；東方證券（3958）見52周低4元，收報4.02元，跌2.19%；恒隆集團（0010）見52周低15.02元，收報15.1元，跌1.18%；交銀國際（3329）見52周低1.04元，收報1.04元，跌3.7%；保誠（2378）見52周低93.85元，收報94.25元，跌4.99%；金川國際（2362）見52周低0.91元，收報0.92元，跌4.17%；中鋁（2600）見52周低3.16元，收報3.2元，跌8.31%。

異動股

上升異動股，包括，縱橫遊（8069）創52周高，見0.6元，收報0.425元，升21.43%；中泛控股（0715）收報0.049元，升19.51%；泰凌醫藥（1011）收報0.205元，升12.64%；包浩斯（0483）收報0.7元，升9.38%；深藍科技（1950）收報0.109元，升9%；凱知樂（2122）收報0.183元，升8.93%；太和控股（0718）收報0.078元，升8.33%；毛記葵涌（1716）收報0.49元，升7.69%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.25元，收報2.2元，升7.32%；衍生集團（6893）收報0.3元，升7.14%；專業旅運（1235）收報0.23元，升6.98%。

下跌異動股，包括，現代傳播（0072）收報0.56元，跌24.32%；太平洋酒吧（8432）收報0.105元，跌16.67%；澳洲成峰高教（1752）收報0.085元，跌14.14%；BC科技（0863）見52周低4元，收報4.15元，跌13.54%；HMVOD（8103）收報0.96元，跌13.51%；三葉草生物（2197）創上市新低，見4.46元，收報4.5元，跌13.46%；蔚來集團（9866）收報122.6元，跌11.03%；保利物業（6049）收報48.25元，跌10.32%；小鵬汽車（9868）收報90.75元，跌10.24%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見17.2元，收報17.7元，跌10.06%。

 

其他報道

滬深三大指數半日向下 滬指跌穿3000點大關

存血栓風險 美國限制使用強生新冠疫苗

港元貶至近3年最弱 港美利差3年最闊 1個月HIBOR跌穿0.18%

券商：僅一成投資者傾向增持內房

中國據報要求政府機構等將電腦更換為本國產品 聯想倒升1.5%

許家印：恒大4月銷售30.9億人幣 5月交樓目標10萬套

傳中國憂遭西方制裁 下令多個政府部門進行壓力測試

Cathie Wood旗下ARK ETF重新吸金 創一年最多

恒指低開506點 60藍籌下跌 恒指科指齊跌穿10天線

滬深三大指數低開 人行本周淨回籠400億人幣

馬斯克購Twitter面臨反壟斷調查

港股ADR跌475點 夜期低水637點 美期亞股向下 南水休市

蔚來擬於新加坡第二上市

市場轉憂慮滯脹 美股三大指數齊創近2年最大跌幅 道指跌1063點

 