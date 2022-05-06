美股隔晚急挫，韓、台股市下跌，美期、日股回升。在岸人民幣貶值至6.695元，是2020年11月4日6.7495元後最弱；離岸亦貶值至6.7339元，是2020年11月4日6.7745元後最弱。中港股市半日齊齊向下，科指表現最差，曾跌5.52%，見4月11日後最大跌幅；國指則跌4.51%，3月15日後最大跌幅；恒指曾跌最多3.93%，是4月25日後最大跌幅。北水半日大幅流入19.74億元。