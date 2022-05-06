恒指今早低開506點，高位跌473點，午後跌幅擴大至819點，低見19973.47點，是4月28日19956.67點後最低。全日高低波幅347點。

恒指收市跌791點或3.81%，報20001點，成交金額1178億元，較上日增加16.98%，是4月29日1651.16億元成交後最多；國指跌308點或4.33%，報6809點。恒生科技指數收報4036點，跌5.23%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。聯想（0992）、電能實業（0006）、瑞聲（2018）貢獻恒指較多。

藍籌2隻升，64隻下跌，0隻無升跌。聯想（0992）升2.08%，收報7.84元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌10.31%，收報40.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7.84元，升2.08%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報91.15元，跌9.84%。

恒指跌穿10天線(20452.13點)。科指跌穿10天線(4121.23點)、20天線(4200.35點)。

北水南下合計淨流入25.68億元，終止單日流出，淨流入金額是4月27日28.27億元後最多，對上一次連續1日淨流入是4月26日。南水休市。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多3.94%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為4.14%。低見19973.47點，是4月28日19956.67點後最低。今日收市報20001.96點，是4月27日後收市新低，當日報19946.36點。收市連跌3日，累計跌1099.93點，對上一次連跌3日是4月21日；同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月21日。

科指曾跌最多5.54%，是4月11日後最大跌幅，當日跌幅為5.72%。今低見4023.01點，是4月28日3960.94點後最低。今日收市報4036.26點，是4月27日後收市新低，當日報3981.14點。收市連跌4日，累計跌435.49點，對上一次連跌4日是4月11日。同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月21日。

國指曾跌最多4.51%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為7.69%。今低見6796.73點，是4月28日6792.87點後最低。今日收市報6809.52點，是4月27日後收市新低，當日報6786.02點。收市連跌4日，累計跌489.17點，對上一次連跌4日是4月11日；同亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月21日。

一周表現

恒指本周累跌5.16%或1087點，跌幅是3月11日後最大，當時收市跌幅為6.17%；本周表現最佳的是中石油（0857），累升3.95%，其次為中銀香港（2388）及電能實業（0006），分別升3.66%及2.27%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌16.7%，其次為藥明生物（2269）及碧桂園服務（6098），分別跌16%及15.66%。

國指本周累跌6.7%或489點，跌幅是3月11日後最大，當時收市跌幅為8.15%；本周表現僅兩隻上升，最佳的是郵儲銀行（1658），累升0.67%，其次為中石化（0386）升0.51%%。而表現最差的是信達生物（1801），累跌21.91%，其次為京東健康（6618）及阿里健康（0241），分別跌18.79%及16.7%。

科指本周累跌9.74%或435點，跌幅是3月11日後最大，當時收市跌幅為10.36%；本周僅一隻成份股上升，為聯想（0992），累升2.08%。而表現最差的是嗶哩嗶哩（9626），累跌19.79%，其次為京東健康（6618）及阿里健康（0241），分別跌18.79%及16.7%。

午後消息股表現

印度法院據報解除對小米（1810）7.25億美元資產凍結。收報11.1元，跌4.15%。

「踩過界」賣咖啡？李寧（2331）：計劃在店內提供咖啡服務，提升顧客購物舒適度。收報55元，跌7.33%。

香港電訊（6823）：5G網絡覆蓋東鐵綫過海段。收報11.28元，升0.53%。

潤泥（1313）：李福利辭任主席，紀友紅接任。收報6.04元，跌2.58%。

今早及隔晚消息股表現

券商：僅一成投資者傾向增持內房。旭輝（0884）收報3.34元，跌8.49%；新城發展（1030）收報3.13元，跌8.21%；萬科（2202）收報17.42元，跌6.14%。

中國據報要求政府機構等將電腦更換為本國產品，聯想（0992）倒升，收報7.84元，升2.08%。

蔚來（9866）擬於新加坡第二上市。收報122.6元，跌11.03%。

百濟神州（6160）首季盈轉虧，蝕28.7億人幣。收報96.55元，跌1.83%。

縱橫遊（8069）折讓兩成配股籌2248萬元，以減輕流動資金壓力。創52周高，見0.6元，收報0.465元，升32.86%。

新濠博亞（0200）首季淨虧損按年減少21%至1.833億美元。收報5.81元，跌3.97%。

嗶哩嗶哩（9626）：得悉被美列入可能除牌名單，將力保美國及香港上市地位。收報163.3元，跌8.77%。

巨騰國際（3336）上半年局部業務受中國防疫措施影響，延誤部分訂單交貨。收報1.43元，升2.14%。

中通快遞（2057）稱續確保遵守中美相關法律法規。收報207.4元，跌4.07%。

景福（0280）發盈喜，料全年綜合溢利最多升約1.2倍。收報0.43元，升4.88%。

澳門五一假期錄13.6萬旅客入境，按年跌18.2%。新濠國際發展（0200）收報5.81元，跌3.97%；美高梅中國（2282）收報4.35元，跌3.33%；澳博（0880）收報3.16元，跌4.24%；永利澳門（1128）收報4.69元，跌4.87%；銀河娛樂（0027）收報43.1元，跌4.65%；金沙中國（1928）收報16.5元，跌5.39%。

華潤置地（1109）：王祥明辭任主席，李欣接任。收報34.2元，跌4.47%。

長和（0001）旗下聯合船塢為兩電接收站雙燃料巡邏船提供服務。另，長和電訊業務首季毛利逾17億歐元，與去年相若。收報55.05元，跌1.43%。

被SEC列入名單，中鋁（2600）：將繼續監測市場發展並評估所有戰略選擇。見52周低3.11元，收報3.18元，跌8.88%。

招行（3968）入稟向匯源果汁大股東追42億。收報44.05元，跌5.67%。

標普：斯里蘭卡主權違約不影響招商局港口（0144）當地業務。收報13.48元，跌3.02%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見1.9元，收報1.75元，跌3.31%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.25元，收報2.2元，升7.32%；縱橫遊（8069）創52周高，見0.6元，收報0.465元，升32.86%；伊泰（3948）創52周高，見14.16元，收報13.02元，跌3.84%；遠東酒店（0037）創52周高，見1.11元，收報1.01元，跌0.98%。

破底股方面

破底股包括，佳兆業美好（2168）創上市新低，見4.72元，收報4.76元，跌5.37%；華泰證券（6886）創上市新低，見9.98元，收報9.99元，跌2.25%；國泰君安（2611）創上市新低，見9.42元，收報9.45元，跌2.48%；啟明醫療（2500）創上市新低，見11.3元，收報11.42元，跌3.71%；微泰醫療（2235）創上市新低，見10元，收報10.8元，跌2.53%；三葉草生物（2197）創上市新低，見4.46元，收報4.5元，跌13.46%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見7.15元，收報7.29元，跌4.46%；榮昌生物（9995）創上市新低，見25.05元，收報27元，跌2.53%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見17.2元，收報17.7元，跌10.06%；貝康醫療（2170）創上市新低，見3.63元，收報3.65元，跌1.35%；毅德國際（1396）創上市新低，見0.25元，收報0.27元，無升跌；順豐房託（2191）創上市新低，見2.97元，收報2.99元，跌1.64%；京東物流（2618）創上市新低，見15.42元，收報15.44元，跌6.2%；優然牧業（9858）創上市新低，見3.07元，收報3.07元，跌4.06%；佳兆業美好（2168）創上市新低，見4.6元，收報4.65元，跌7.55%；佳源國際（2768）創上市新低，見1.14元，收報1.17元，跌2.5%；和譽（2256）創上市新低，見3.81元，收報3.81元，跌4.27%；人瑞人才（6919）創上市新低，見6.01元，收報6.02元，跌4.44%；國際娛樂（1009）創上市新低，見0.229元，收報0.229元，跌3.78%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）創上市新低，見6.45元，收報6.48元，跌6.02%；東原仁知（2352）創上市新低，見10.74元，收報11.4元，跌4.04%；長城汽車（2333）見52周低9.7元，收報9.8元，跌5.59%；中華煤氣（0003）見52周低8.5元，收報8.54元，跌0.7%；天倫燃氣（1600）見52周低4.36元，收報4.38元，跌4.78%；信達生物（1801）見52周低19.32元，收報19.6元，跌6.89%；康希諾生物（6185）見52周低72元，收報72.25元，跌4.68%；中生製藥（1177）見52周低3.71元，收報3.76元，跌3.34%；四環醫藥（0460）見52周低1元，收報1.06元，跌8.62%；李氏大藥廠（0950）見52周低1.76元，收報1.76元，跌3.83%；現代牙科（3600）見52周低2.71元，收報2.71元，跌4.24%；北控醫療健康（2389）見52周低0.078元，收報0.078元，跌3.7%；捷榮國際（2119）見52周低0.91元，收報0.92元，無升跌；晶門半導體（2878）見52周低0.47元，收報0.48元，跌3.03%；晨訊科技（2000）見52周低0.25元，收報0.265元，跌1.85%；大連港（2880）見52周低0.67元，收報0.68元，跌2.86%；舜宇（2382）見52周低100元，收報100.1元，跌8.33%；蒙牛（2319）見52周低38.6元，收報38.6元，跌6.54%；煤氣（0003）見52周低8.5元，收報8.54元，跌0.7%；創科實業（0669）見52周低93.5元，收報94.65元，跌8.2%；潤啤（0291）見52周低40.25元，收報40.9元，跌10.31%；華潤啤酒（0291）見52周低40.25元，收報40.9元，跌10.31%；信達生物（1801）見52周低19.32元，收報19.64元，跌6.7%；BC科技（0863）見52周低3.98元，收報3.98元，跌17.08%；現代牧業（1117）見52周低1.07元，收報1.08元，跌4.42%；見52周低38.6元，收報38.6元，跌6.54%。

異動股

上升異動股，包括，縱橫遊（8069）創52周高，見0.6元，收報0.465元，升32.86%；安山金控（0033）收報2.3元，升15%；泰凌醫藥（1011）收報0.205元，升12.64%；冠忠巴士（0306）收報2.42元，升11.01%；中泛控股（0715）收報0.045元，升9.76%；東銀國際（0668）收報0.189元，升9.25%；英皇文化產業（0491）收報0.048元，升9.09%；太和控股（0718）收報0.078元，升8.33%；國藝（8228）收報0.027元，升8%；米格國際（1247）收報0.68元，升7.94%；毛記葵涌（1716）收報0.49元，升7.69%。

下跌異動股，包括，現代傳播（0072）收報0.49元，跌33.78%；太平洋酒吧（8432）收報0.1元，跌20.63%；BC科技（0863）見52周低3.98元，收報3.98元，跌17.08%；澳洲成峰高教（1752）收報0.085元，跌14.14%；三葉草生物（2197）創上市新低，見4.46元，收報4.5元，跌13.46%；凱升控股（0102）見52周低0.06元，收報0.06元，跌11.76%；稻草熊（2125）收報3.17元，跌11.7%；蔚來集團（9866）收報122.6元，跌11.03%；保利物業（6049）收報48.25元，跌10.32%；潤啤（0291）見52周低40.25元，收報40.9元，跌10.31%。

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