人行統計指，2022年首季度末，房地產開發貸款餘額12.56萬億元，按年下降0.4個百分點，增速比上年末低1.3個百分點；一季度增加2900億元，比上年四季度多增4414億元。個人住房貸款餘額38.84萬億元，按年增長8.9%，增速比上年末低2.3個百分點。3月份，新發放個人住房貸款利率為5.42%，比年初低17個基點。

金融機構人民幣各項貸款餘額201.01萬億元，按年增長11.4%；一季度人民幣貸款增加8.34萬億元，按年多增6636億元。

至於2022年首季的住戶貸款增速減緩，消費貸款利率大幅下降。2022年一季度末，本外幣住戶貸款餘額72.37萬億元，按年增長10.1%，增速比上年末低2.4個百分點；一季度增加1.26萬億元，按年增1.3萬億元。

2022年一季度末，本外幣住戶經營性貸款餘額17.1萬億元，按年增長16%，比上年末低3.1個百分點；一季度增加8887億元，按年少增2414億元。不含個人住房貸款的住戶其他消費性貸款餘額16.42萬億元，按年增長7.1%，增速比上年末低2.4個百分點；一季度減少1502億元，按年少增3585億元。3月份，新發放住戶其他消費貸款利率為7.68%，比年初和上年同期分別低67和41個基點。

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