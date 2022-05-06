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匯豐去年千禧新客增15% 邀COLLAR代言吸客

匯豐銀行近年瞄準年輕市場發展，該行透露，去年介乎18至34歲的千禧新客戶數量按年增長近一成半，而年內匯豐One千禧新客戶數量亦佔新客戶總數近55%，有關客戶整體資產管理規模按年則上升6%。另外，專為18至25歲年輕投資者而設的免佣金交易平台「滙豐Trade25」自去年第4季推出後，已獲逾千名客戶加入，當中逾七成更是首次接觸股票交易的投資新手。

該行最新邀請女團COLLAR擔任滙豐One新一任活動代言人，透過全新項目「All@滙豐One. All at once」，引領千禧世代客戶及與一眾「投資A0」建立投資自信，並開展投資理財計劃。

新客戶現時只需5分鐘，即可在HSBC HK APP開立滙豐One賬戶。由即日起至7月31日，客戶透過手機開戶可享高達2400元獎賞；其中針對大學生市場，現時申請匯豐匯財金卡 ─ 學生卡，即可獲300元「獎賞錢」，同期開戶兼享額外100元回贈；憑卡繳交學費更可享高達400元「獎賞錢」。

 

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