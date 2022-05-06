匯豐銀行近年瞄準年輕市場發展，該行透露，去年介乎18至34歲的千禧新客戶數量按年增長近一成半，而年內匯豐One千禧新客戶數量亦佔新客戶總數近55%，有關客戶整體資產管理規模按年則上升6%。另外，專為18至25歲年輕投資者而設的免佣金交易平台「滙豐Trade25」自去年第4季推出後，已獲逾千名客戶加入，當中逾七成更是首次接觸股票交易的投資新手。