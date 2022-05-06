中國金茂（0817）公布，4月取得簽約銷售金額102.36億元（人民幣，下同）按年下跌57.4%；簽約銷售建築面積約60.5萬平方米，按年減少64.12%。
今年首4個月，集團累計取得簽約銷售金額418.96億元，按年下跌51.75%；累計簽約銷售建築面積約220.6萬平方米，按年減少59.26%。
截至4月底止，集團已錄得已認購物業銷售金額共計48.62億元，按年減少23.3%。
融信中國（3301）公布，4月集團總合約銷售額約43.36億元，按年下跌69.98%；合約建築面積21.29萬平方米，按年下跌69.9%；平均合約售價約為每平方米20368元。
首4個月，總合約銷售額約 245.68億元，按年下跌54.65%；總合約建築面積122.21萬平方米，按年下跌54.76%；平均合約售價為每平方米20104元。
中國金茂今日收報2.38港元，跌6.67%。融信中國收報2.03港元，挫12.5%。
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