moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

中國金茂4月銷售額57% 融信跌69%

中國金茂（0817）公布，4月取得簽約銷售金額102.36億元（人民幣，下同）按年下跌57.4%；簽約銷售建築面積約60.5萬平方米，按年減少64.12%。

今年首4個月，集團累計取得簽約銷售金額418.96億元，按年下跌51.75%；累計簽約銷售建築面積約220.6萬平方米，按年減少59.26%。 

截至4月底止，集團已錄得已認購物業銷售金額共計48.62億元，按年減少23.3%。

融信中國（3301）公布，4月集團總合約銷售額約43.36億元，按年下跌69.98%；合約建築面積21.29萬平方米，按年下跌69.9%；平均合約售價約為每平方米20368元。 

首4個月，總合約銷售額約 245.68億元，按年下跌54.65%；總合約建築面積122.21萬平方米，按年下跌54.76%；平均合約售價為每平方米20104元。

中國金茂今日收報2.38港元，跌6.67%。融信中國收報2.03港元，挫12.5%。

 

其他報道

匯豐去年千禧新客增15% 邀COLLAR代言吸客

人行：第一季房地產開發貸款按季增 個人住房貸款利率回落

WeChat Pay HK伙騰訊基金會推「日行一善」活動

買美元美債 恒指跌791點3日挫1099點全周挫3.9% 成交增16% 北水淨入25億

騰訊雲與雲開源軟件公司加強合作 

Tesla據報上海廠將恢復雙班制以提高產量

華創伙馮氏投資推23.4億投資平台

前交銀國際研究部主管洪灝轉戰Twitter 發帖文論納指 粉絲留言表示歡迎

滬深三大指數午後續向下 滬指終止四連升 全周跌1.5%

被暫緩追租影響業主今起可申百分百擔保個貸 上限10萬元

Adidas首季收入勝預期 防疫措施下 大中華收入將大降

印度法院據報解除對小米7.25億美元資產凍結

景順首席投資總監：亞洲股票存在折讓 中資網企達32%

【選股王】港股觀望 基建值博

「踩過界」賣咖啡？ 李寧：計劃在店內提供咖啡服務 提升顧客購物舒適度

香港電訊：5G網絡覆蓋東鐵綫過海段

日本據報或於6月起允許外國遊客入境