中國汽車流通協會最新調查顯示，上月中國汽車經銷商庫存預警指數為66.4%，按年上升10個百分點，按月上升2.8個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上，汽車流通行業處於不景氣區間。該協會預計，4月份乘用車終端銷量約130萬輛，按月有15%左右的降幅，按年有25%左右降幅。

報告指出，由於上月各地疫情尚未得到有效遏制，多地防控政策升級，導致部分車企階段性停產、減產，運輸受阻影響經銷商新車交付。同時，油價高企、疫情持續影響、新能源及傳統能源汽車價格上漲等因素，消費者存在降價預期，同時避險心態下購車需求將延後。終端需求減弱，也進一步抑制車市回暖。

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