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中證監副主席：外資流動和交易情況並沒發生根本性變化

央視新聞報道，證監會副主席王建軍表示，從歷史經驗看，外資有進有出是正常現象，近期外資流動和交易情況並沒有發生根本性變化。從結構上看，今年以來配置型、長線資金保持淨流入。這表明外資看好A股的長期投資價值，也反映了外資對中國經濟長期向好的信心。相信會有更多的投資者看到這樣的機會。總的看，中國資本市場對外開放穩妥有序、風險可控，未來證監會將會推出更多擴大開放的務實舉措。加強開放條件下的監管能力建設，深化與境外監管部門合作，加強與國際投資者溝通，為資本市場高水平開放構建良好的、可預期的國際環境。

王建軍表示，各類風險因素對A股市場的影響是客觀存在的，但影響是可控的，市場穩定運行是有堅實基礎的。從基本面看，近一段時間物流和產業鏈供應鏈正有序有力恢復，中國經濟穩中向好的趨勢沒有改變。從政策面看，「穩增長」的效應正在加速顯現，房地產、平台經濟、規範和引導資本健康發展等方面的積極信號，有利於穩定各方面預期。

王建軍表示，目前，市場槓桿資金規模有限、風險可控，公募基金總體是淨申購，沒有出現集中贖回。堅信，市場短期波動不會改變中國資本市場長期向好的大趨勢。資本市場投資要堅持價值投資、長期投資，要風物長宜放眼量。堅持市場化、法治化、國際化的改革方向，著力穩預期、穩市場主體、穩資金面、穩市場行為，持續鞏固市場平穩運行的基礎。

王建軍表示，要發揮市場內在穩定機製作用，會同國資委、全國工商聯等部門，鼓勵上市公司回購、大股東增持，加大分紅力度，支持上市公司復工復產。推動交易所債券市場支持企業合理融資需求。鼓勵公募基金、證券公司以自有資金認購旗下的資管產品。此外，還要積極引入中長期資金。王建軍提到，證監會將繼續優化監管服務，支持滬深交易所、北交所減免上市公司年費等相關費用，減輕上市公司負擔。研究出台新的政策舉措，支持受疫情影響嚴重的地區和行業加快恢復發展。支持上市公司通過再融資、併購重組等方式克服疫情影響，快速走出困境。

王建軍表示，證監會將會同相關部委，積極創造條件，努力營造中長期資金「願意來、留得住」的市場環境。抓緊梳理社保、銀行、保險機構的政策訴求，協調有關方面打通堵點痛點，支持中長期資金提高權益配置比例。加快推進公募基金行業高質量發展，大力發展權益類基金，推動公募基金等機構投資者發揮好資本市場專業買方的作用。證監會將抓緊出台個人養老金投資公募基金的配套監管規則，更好服務不同人群的養老投資需求。與此同時，夯實投資者保護的製度和機制。

 

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