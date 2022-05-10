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乘聯會：上月乘用車銷量跌36％ 今月銷量估計仍有較大負增長

乘聯會公布4月車市報告，乘用車銷量按年跌35.5%至104.2萬輛，按月跌34%，銷量按年比及按月比增速均處於當月歷史最低值。產量按年跌41.4%至98.7萬輛，按月跌47%。首4個月銷量跌12.1%至605.3萬輛；產量按年跌2%至644.3萬輛。

生產方面，乘聯會表示，受疫情影響進口零部件短缺，涉及長三角地區的國產零部件體系供應商無法及時供貨，有的甚至完全停工、停運，加之物流效率降低和運輸時長不可控，導致生產不暢問題突出。4月上海地區五家主力車企生產較3月下降75%，長春地區合資主力車企生產下降54%，其他地區總體下降38%，上海地區零部件體系的全國輻射效應凸顯。

銷量方面，乘聯會表示，月內全國各地都有疫情擴散，上海、吉林、山東、廣東、河北等地的經銷商4S店客戶進店和成交都受到影響。

新能源車方面，月內，銷量按年升78.4%至28.2萬輛，按月跌36.5%。乘聯會表示，新能源車按月跌幅異常，顯示同樣受到當前疫情波及和衝擊。首4個月新能源車銷量升1.3倍至135.2萬輛。

展望今月車市表現，乘聯會表示，目前國內疫情高峰已過，復工復產循序漸進，支持政策加速落地，上海部分企業4月中下旬開始的復工復產逐漸推進，5月供給面臨逐步改善的狀態，將盡快滿足產業鏈的正常供給需求。乘聯會又表示，3至4月的延遲消費需求應該有一定的釋放，有利5月的零售逐步恢復；不過，北京、鄭州等地疫情加劇，現在嚴格的防疫政策，5月按年比較估計還會有較大負增長。

乘聯會續指，目前環境下自主駕車出行成為首選，受高油價影響，更多人將選擇購買新能源車，5月的新能源車供給按月會大幅改善，預計5月新能源車零售按月將是高增長。

 

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