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遠洋上月銷售跌28% 禹洲跌71% 佳源跌48%

遠洋集團（3377）公布，集團2022年4月份的合約銷售額為68.3億元人民幣（下同），較2021年4月份的95億元，按年跌28.1%。

集團2022年首四個月的合約銷售額為219億元，較2021年首四個月的305.4億元，按年跌28.3%。

禹洲（1628）公布，2022年4月份的合約銷售額為26.12億元，較2021年4月份的92.23億元，按年跌71.7%。

集團2022年首四個月的合約銷售額為140億元，較2021年首四個月的313.21億元，按年跌55.3%。

佳源國際（2768）公布，2022年4月份的合約銷售額為8.917億元，較2021年4月份的17.261億元，按年跌48.3%。

集團2022年首四個月的合約銷售額為54.114億元，較2021年首四個月的95.584億元，按年跌43.4%。

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