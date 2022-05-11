港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.47點子至0.17905%，是5月6日後最低，當日報0.1772%。
港元現報7.8498元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.8499元，是2022年5月10日7.85元後最弱。今早亦曾升值最多2點子，報7.8496元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.4點子至0.04649%；1星期HIBOR升0.35點子至0.07726%；2星期HIBOR跌0.02點子至0.10988%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.05點子至0.76339%；6個月期HIBOR升3.87點子至1.42571%；12個月期HIBOR升2.68點子至2.36958%。
美元指數現報103.845貶值0.075點或0.07%。
美元1個月期LIBOR報0.84443%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6654%，終止單日擴闊，利差是2022年5月9日後最低，當日差距為-0.6672%。
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