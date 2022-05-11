據銀河聯昌報告指出，碧桂園服務昨召開投資者會議以澄清監管帳戶被凍結一事，指涉及的項目與世茂（0813）及保利地產共同開發，已與合作方及當局解決事件，其餘全國至福州的項目，包括成都等地均無出現任何監管帳戶被凍情況。

碧服管理層又指出，將如期於6月1日贖回其可換股債券。但當被問到現時估值低迷，可會進行回購，管理層表示短期不太可能進行回購，因為在市場氣氛淡薄下對股價並無太大幫助。而去年公司及管理層分別曾動用8億元及1至2億元回購。

併購方面，由於去年已進行數項大型併購，今年碧服計劃減慢步伐，並專注於併購後的整合，包括提升應收帳期、電子系統及現金回收率等。

管理層亦承認，其衛生相關開支將受到新冠疫情再爆發影響，在房地產市場放慢下，來自開發商的增值服務收入亦會放緩。因此管理層開出低於預期的2022財年上半年業績指引，但並無下調全年利潤指引，因預計疫情緩和後，2022年下半年增長將加快，加上收購項目帶來強勁有機增長。管理層亦維持2025財年收入達到1000億元的目標不變。

該行重申碧服的「增持」評級，目標價62.6元不變，較昨日收市價25.55元超出140%，認為碧服僅得12倍的市盈率吸引。

碧服今早先抑後揚，曾低見24.6元，暫升近4.9%，暫報26.8元。

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