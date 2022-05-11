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國泰航空上月載客量按年升逾八成

國泰航空（0293）公布，4月份乘客運載率達55.6%，按年增加31.5個百分點；以可用座位千米數計算的運力則按年減少30.2%，與2019年、肺炎疫情前相比下跌97.7%。月內收入乘客千米數按年升60.7%，但較疫情前則減少98.5%。

至於國泰上月載客40,823人次，較去年同期上升82.2%；但仍較疫情前水平下跌98.7%。截至4月份，國泰今年累計載客人次較去年同期增加37.8%，但運力下跌60.1%, 而收入乘客千米數則上升15.8%。

貨運方面，國泰上月運載率按年下跌2.7個百分點，至80.2%；以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少10.2%，與疫情前相比減少70.7%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌13.2%，與疫情前相比減少62.4%。

集團上月運載92,361公噸貨物，按年升26.3%，惟較疫情前減少43.6%。在今年首4個月，載貨量較去年同期下跌5.4%，運力減少42%，而貨物收入噸千米數則下跌 43.3%。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，上月客運業務表現有所改善，整個國泰網路的客運需求均有增長。隨著港府於上月初解除客機航班從9個國家抵港的禁令，以及抵港旅客的檢疫期由14天減至7天，市民從外地（尤其英國）回港的需求增加。因應強勁需求，國泰將客運航班的運力按月增加約25%，然而上月客運運力較疫情前水平僅約2%。 

他續指，國泰將由6月初起的航班安排包括每日均有往來香港及倫敦希斯路的航班；集團亦將恢復或增加往來美國、澳洲、新西蘭及印度等多個重要市場的航班。經初步評估，集團目標是將營運現金消耗於未來數月減至每月少於5億元。

 

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