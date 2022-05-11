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登輝：物料通脹已與客戶重新定價 未致完全承受物料漲價壓力

面對新冠疫情衝擊、通脹及供應鏈緊張，登輝控股（1692）業務經理周文輝表示，集團增加儲存重要材料，確保生產穩定。執行董事兼公司秘書趙維光更指，其廠房位於廣東省惠州，在運輸上因應防疫要求進行點對點配送，並自行安排資源到指定高速公路口，去處理好物料及貨品卸貨，大抵未致影響物流配送。在當前通脹環境下，由於供應商分布廣及有較強議價能力，加上已和客戶溝通並獲諒解，例如可重新定立價錢及加價，因此未致完全承受物料漲價的壓力。

他又指出，集團的訂單充足，並且已經將煮食類如電爐產品的產能提升50%，使用率亦同時增大至超過90%，上市時集團所得約9000萬元，已用了一半去擴大產能，達到第二階段擴充產能的目標。他們將會在未來6至9個月，進一步與其他部門溝通協調，以便迎接更多訂單。

現時登輝可年產80萬部煮食爐，但是歐洲市場需求大，因此應付起來已感到吃力，目前會專注歐洲及美國市場。他們有需要在未來提高產能，才考慮承接其他新興市場的訂單及需求。因應息口上升，趙維光稱，現時息口仍低，面對加息同時，銀行融資成本相對較低，加上獲提供融資產品及優惠仍多，因此在擴展時，會考慮以銀行融資為先。

另外，該集團今午舉行虛擬惠州廠房參觀活動，講述實現工業4.0的運作情況，並且引入8台全自動機械人、30台機械手等輔助生產，另進一步引入精益化管理，冀提升營運效率。

 

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