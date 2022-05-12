恒指收市跌444點或2.24%，報19380點，是3月15日後收市新低，成交金額1141億元，較上日減少8.34%，是5月5日1007.26億元成交後最少；國指跌174點或2.58%，報6594點。恒生科技指數收報3864點，跌3.84%，則是4月25日後收市新低。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。友邦（1299）、九龍倉置業（1997）、領展（0823）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，59隻下跌，2隻無升跌。九龍倉置業（1997）升0.95%，收報37.1元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌6.94%，收報4.16元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報41.65元，無升跌；跌幅最大的是小鵬（9868）收報78.6元，跌9.19%。

恒指續低於10天線(20291.73點)。科指續低於主要平均線，10天線(4128.04點)升穿20天線(4115.66點)。

北水南下合計淨流入66.54億元，較上日增加5.75%，淨流入金額是3月16日78.72億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入219.43億元，對上一次連續4日淨流入是2022年4月13日。南水北上合計淨流出27.03億元人民幣，終止單日流入。

午後消息股表現

四環（0460）稱私有化報道不實，傳私有化後曾升24%後收窄。收報1.2元，升3.45%。

穩定幣暴瀉，虛擬貨幣概念股捱沽，火幣科技（1611）挫逾6%。見52周低3.9元，收報4.16元，跌9.96%。

寶龍商業（9909）8.7億購母企辦公樓，券商料少數股東將否決交易。收報5.3元，跌24.29%。寶龍地產（1238）收報2.12元，跌10.92%。

津上精密機床（1651）去年分別溢利增至158億日圓。收報8.54元，跌0.12%。

銀娛（0027）首季經調整EBITDA跌33%。收報40.7元，跌3.21%。

華虹半導體（1347）首季多賺逾兩倍，收入升近1倍創單季新高。收報24.6元，跌3.91%。

今早及隔晚消息股表現

政協擬下周開「數字經濟」專題會，劉鶴、網信辦、百度（9888）等企業代表擬出席。百度收報104.5元，跌5.52%。

比亞迪（1211）長沙廠附近已安裝空氣質量監測系統。收報225.8元，跌3.17%。

多間公司公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）收報16.08元，跌3.83%。華虹半導體（1347）收報24.6元，跌3.91%。德昌電機（0179）見52周低8.23元，收報8.3元，跌2.24%。寶勝國際（3813）收報0.85元，無升跌。新秀麗（1910）收報15.52元，跌4.79%。中芯國際（0981）收報15.76元，跌0.38%。

中交建（1800）「借殼」A股祈連山，將部分工程業務分拆上市。收報4.44元，跌1.99%。

百勝中國（9987）擬向YUM追討約7260萬特許經營費。收報292.8元，跌7.63%。

永利（1128）：在澳門項目內仍有12.5公頃空間可供未來發展。收報4.41元，跌3.5%。

富智康（2038）首季虧損收窄至1880萬美元。收報0.95元，跌3.06%。

登輝（1692）：物料通脹已與客戶重新定價，未致完全承受物料漲價壓力。收報1.98元，跌0.5%。

國泰航空（0293）上月載客量按年升逾八成。收報7.68元，跌2.04%。

神威藥業（2877）首季營業額按年增18%。收報5.51元，無升跌。

中國人保（1339）首四個月原保險保費收入按年增近14%。收報2.41元，跌0.82%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見1.91元，收報1.67元，跌7.22%；思捷（0330）創52周高，見1.8元，收報1.6元，跌8.05%；中渝置地（1224）創52周高，見2.05元，收報1.98元，跌1%；中建富通（0138）創52周高，見0.22元，收報0.215元，升2.38%。

破底股方面

破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見1.68元，收報1.71元，跌2.84%；宇華教育（6169）創上市新低，見0.96元，收報0.98元，跌3.92%；希望教育（1765）創上市新低，見0.435元，收報0.44元，跌4.35%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.41元，收報0.445元，跌12.75%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.072元，收報0.073元，跌9.88%；新東方在線（1797）創上市新低，見2.84元，收報2.85元，跌5%；蔚來集團（9866）創上市新低，見100.8元，收報100.9元，跌9.91%；滇池水務（3768）創上市新低，見1.62元，收報1.7元，跌1.16%；復宏漢霖（2696）創上市新低，見14.38元，收報14.5元，跌6.45%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見6.06元，收報6.1元，跌9.76%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見19.92元，收報19.92元，跌20%；三葉草生物（2197）創上市新低，見2.7元，收報2.82元，跌9.32%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見15.64元，收報15.68元，跌5.43%；易鑫集團（2858）創上市新低，見0.67元，收報0.69元，跌1.43%；易居企業（2048）創上市新低，見0.61元，收報0.61元，跌4.69%；京東物流（2618）創上市新低，見14.4元，收報14.46元，跌3.86%；雄岸科技（1647）創上市新低，見0.129元，收報0.129元，跌5.84%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.055元，收報0.056元，跌5.08%；佳源國際（2768）創上市新低，見1.01元，收報1.05元，跌2.78%；惠生工程（2236）創上市新低，見0.27元，收報0.29元，無升跌；都市麗人（2298）創上市新低，見0.33元，收報0.35元，跌4.11%；華融金控（0993）創上市新低，見0.113元，收報0.13元，跌0.76%；意馬國際（0585）創上市新低，見0.405元，收報0.405元，跌2.41%；國際娛樂（1009）創上市新低，見0.203元，收報0.203元，跌8.14%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）創上市新低，見5.715元，收報5.745元，跌3.69%；新濠國際發展（0200）見52周低4.92元，收報5.01元，跌5.29%；信德（0242）見52周低1.49元，收報1.51元，跌1.31%；IGG（0799）見52周低2.87元，收報2.92元，跌1.68%；六福集團（0590）見52周低17元，收報17.22元，升0.58%；周生生（0116）見52周低8.09元，收報8.09元，跌2.06%；依波路（1856）見52周低2.09元，收報2.09元，跌2.34%；百濟神州（6160）見52周低73.8元，收報74.35元，跌13.04%；康希諾生物（6185）見52周低68.3元，收報69.85元，跌2.1%；昊海生物科技（6826）見52周低30.9元，收報31.45元，跌2.02%；美瑞健康國際（2327）見52周低0.32元，收報0.34元，跌1.45%；華誼騰訊娛樂（0419）見52周低0.135元，收報0.141元，升0.71%；赤子城科技（9911）見52周低2.58元，收報2.59元，跌7.17%；新意網集團（1686）見52周低6.03元，收報6.1元，跌1.77%；同方泰德（1206）見52周低0.46元，收報0.5元，跌3.85%；元力控股（1933）見52周低0.245元，收報0.246元，跌1.6%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.55元，收報0.56元，跌3.45%；小米（1810）見52周低10.3元，收報10.36元，跌5.82%；捷榮國際（2119）見52周低0.9元，收報0.91元，無升跌；越秀房託（0405）見52周低3.06元，收報3.06元，跌0.65%；冠君（2778）見52周低3.29元，收報3.29元，跌4.64%；晨訊科技（2000）見52周低0.243元，收報0.247元，跌3.14%；中遠海運港口（1199）見52周低5.25元，收報5.25元，跌1.69%；中國飛鶴（6186）見52周低6.77元，收報6.9元，跌1.57%；迅銷（6288）見52周低34.5元，收報34.5元，跌4.96%。

異動股

上升異動股，包括，BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.55元，升115.69%；陸慶（8052）收報0.095元，升37.68%；華盛國際（1323）收報0.142元，升31.48%；太陽娛樂（8082）收報0.065元，升18.18%；上坤（6900）收報1.64元，升11.56%；佳民（8519）收報0.076元，升10.14%；維太創科（6133）平上市低位0.2元，收報0.245元，升9.87%；華領醫藥（2552）收報3.24元，升9.46%；江山控股（0295）收報0.044元，升7.32%；華大酒店（0201）收報0.129元，升6.61%；中視金橋（0623）收報1元，升6.38%。

下跌異動股，包括，再鼎醫藥（9688）創上市新低，見19.92元，收報19.92元，跌20%；冠忠巴士（0306）收報2.45元，跌18.06%；泰凌醫藥（1011）收報0.186元，跌17.33%；迪臣發展（0262）收報0.104元，跌16.13%；現代傳播（0072）收報0.395元，跌15.96%；樂透互娛（8198）收報0.28元，跌15.15%；凱升控股（0102）收報0.045元，跌15.09%；中國抗體（3681）收報2.29元，跌14.55%；百濟神州（6160）見52周低73.8元，收報74.35元，跌13.04%；建業新生活（9983）收報3.41元，跌13.01%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.41元，收報0.445元，跌12.75%。

其他報道

日產第四季扭虧為盈 勝預期

四環稱私有化報道不實 傳私有化後曾升24%現收窄至8.6%

滬指終止三連升 創板指一枝獨秀

迪士尼CEO：即使沒有中國 亦無阻公司電影取得成功 內地網民：那就滾出去呀

穩定幣暴瀉 虛擬貨幣概念股捱沽 火幣科技挫逾6%

寶龍商業8.7億購母企辦公樓 券商料少數股東將否決交易

融創保內地經營 積極引戰投及債務重組

融創擬引入國企和央企等戰略投資者

津上精密機床去年分別溢利增至158億日圓

銀娛首季經調整EBITDA跌33%

華虹半導體首季多賺逾兩倍 收入升近1倍創單季新高

恒指跌208點 科指跌1.4% 北水續流入南水則轉流出