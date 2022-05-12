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印度要求法院恢復凍結小米銀行資產

路透社報道，印度打擊金融犯罪機構今日要求法院恢復凍結小米（1810）印度銀行賬戶中7.25億美元的資金，以調查資金轉移。小米發言人未有立即回應置評請求。

報道指，早前執法局扣押了該筆款項，指小米非法將資金轉移到國外的三個實體，其中一個是小米旗下的一個實體，形容款項是「以特許權使用費為幌子」。不過，在小米提出質疑後，南部卡納塔克邦的高等法院擱置了上述決定，稱所有特許權使用費均是合法的。

報道又指，同一法院的一名法官Siddappa Sunil Dutt Yadav今日表示，暫緩決定將繼續進行，並補充，該機構將在稍後時間提出正式請求以恢復凍結。他續指，此事需要進一步聽證，下一次聽證會將定於本月23日舉行。

小米的律師告訴法庭，銀行不允許公司支付必要的款項，儘管法庭允許其將資金用於支付特許權使用費以外的用途。法官今日允許小米使用銀行透支工具支付此類款項。另外，該機構採取行動之前，小米曾在一份法庭文件中表示，其高管在執法官員的訊問中面臨身體暴力和脅迫的威脅，該機構認為這些說法並不真實。

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