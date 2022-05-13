朗詩將其非全資附屬及於納斯達克上市的Landsea Homes已質押股份483.87萬股作為貸款抵押，佔其已發行股本10.7%。據信貸協議，陳淮軍可獲證券付款選擇權，若選擇權獲行使，則根據信貸協議須償還貸款的未償還本金所需Landsea Homes股份數目應按貸款的未償 還本金除 以9.3 美元釐定。

集團指，附帶貸款人股份付款選擇權之貸款為改善公司流動資金狀況以及為集團營運資金籌集資金之機會。

去年，朗詩系的朗詩綠色生活（1965）曾斥1.07億元人民幣向陳淮軍收購安徽物業公司。

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