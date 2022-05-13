moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指收市升518點 北水第5日流入 恒指全周跌103點 科指則轉升

聯儲局主席鮑威爾重申未來兩次加息50基點，美期、歐股、亞股升幅擴大，港股尾市亦跟隨擴大升幅，恒指、國指升幅創4月29日後最大。按周計恒指、國指連跌兩周，科指則轉升。

恒指今早高開235點，早市曾收窄至升227點，尾市擴至545點，全日高低波幅317點。

恒指收市升518點或2.68%，報19898點，成交金額1166億元，較上日增加0.89%；國指升212點或3.22%，報6807點。恒生科技指數收報4038點，升4.5%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。港鐵（0066）、安踏（2020）、農夫山泉（9633）拖累大市。

藍籌62隻升，4隻下跌，0隻無升跌。阿里健康（0241）升10.75%，收報4.12元，是升幅最大的藍籌，港鐵（0066）跌0.47%，收報42.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.12元，升10.75%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報9.47元，跌0.32%。

恒指續高於主要平均線，最近為10天線(20286.97點)。科指續高於主要平均線，最近為20天線(4108.05點)。

北水南下合計淨流入34.95億元，較上日減少47.48%，連續第5日流入，累計流入254.37億元，對上一次連續5日淨流入是4月14日。南水北上合計淨流入20.79億元人民幣，終止連續1日流出。

一周表現

恒指本周累跌0.52%或103點，跌幅是5月6日後最大，當時收市跌幅為5.16%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是4月15日；本周表現最佳的是吉利（0175），累升10%，其次為潤啤（0291）及阿里健康（0241），分別升9.17%及8.71%。而表現最差的是京東（9618），累跌11.92%，其次為碧桂園（2007）及阿里巴巴（9988），分別跌9.05%及9.02%。

國指本周累跌0.04%或2點，跌幅是5月6日後最大，當時收市跌幅為6.7%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是4月15日；本周表現最佳的是快手（1024），累升12.81%，其次為吉利（0175）及中國燃氣（0384），分別升10%及9.75%。而表現最差的是京東（9618），累跌11.92%，其次為碧桂園（2007）及阿里巴巴（9988），分別跌9.05%及9.02%。

科指本周累升0.07%或2點，升幅是4月29日後最大，當時收市升幅為11.76%；本周表現最佳的是快手（1024），累升12.81%，其次為京東健康（6618）及阿里健康（0241），分別升9.62%及8.71%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌12.71%，其次為京東（9618）及阿里巴巴（9988），分別跌11.92%及9.02%。

午後消息股表現

Gourmeta伙佳民（8519）再推餐飲NFT體驗。收報0.079元，升3.95%。

時代中國（1233）旗下兩債券擬增設第3年末回售權。收報2.41元，升4.78%。

電盈（0008）李澤楷：MIRROR演唱會考慮會否加場，藍Viu較預期早兩年轉EBITDA。收報4.45元，升0.23%。

朗詩綠色地產（0106）押美上市公司一成股份，換內地商人4500萬美元貸款。見52周低0.174元，收報0.18元，升2.86%。

日清食品（1475）上季純利微跌至9031萬。收報4.95元，跌0.2%。

今早及隔晚消息股表現

匯控（0005）內部反對平保（2318）分拆建議，聘高盛助內部評估。匯控收報47.75元，升2.14%。平保（2318）收報46.75元，升0.97%。

多間公司公布業績，績前表現如下，譚仔國際（2217）收報2.72元，升0.74%。

新秀麗（1910）首季賺1640萬美元，內地封城拖累亞洲區銷售。收報16.36元，升5.41%。

中芯（0981）首季多賺1.8倍，料次季收入按季升1%至3%。收報15.98元，升1.4%。

領展（0823）11億購長江三角洲3個現代化倉庫。收報68.35元，升2.7%。

瑞聲（2018）料上海爆疫或拖累次季業績，全年仍有正常增長。收報16.26元，升1.12%。

聯合醫務（0722）中環增1.4萬呎綜合醫務中心，擬引入策略投資者。收報0.74元，升4.23%。

裕元（0551）首季多賺3.7%，寶勝（3813）少賺71.4%，稱中國封城措施影響物流。裕元收報0.86元，升1.18%。寶勝（3813）收報0.86元，升1.18%。

德昌電機（0179）全年少賺31%末期息削半，料通脹急升抑制部份需求。收報8.87元，升6.87%。

九倉（0004）：第一副主席周安橋退任董事會。見52周低20.4元，收報20.45元，跌1.21%。

長實（1113）：出資3261萬回購61.5萬股。收報53.5元，升1.81%。

潤地（1109）4月合同銷售額按年跌逾54%。收報33.8元，升5.46%。

億達中國（3639）4月銷售額跌六成。平上市低位0.44元，收報0.44元，無升跌。

維他奶（0345）發盈警，料去年轉蝕最多1.72億。收報14.18元，升2.75%。

銀娛（0027）：冀下半年疫情好轉令生意改善。收報41.55元，升2.09%。

印度要求法院恢復凍結小米（1810）銀行資產。收報11.04元，升6.56%。

好孩子（1086）首季收益按年升7%。收報1.09元，升0.93%。

破頂股表現

破頂股包括，長建（1038）創52周高，見55.15元，收報55.15元，升2.89%。

破底股方面

破底股包括，中國動向（3818）創上市新低，見0.39元，收報0.4元，跌4.76%；亨得利（3389）創上市新低，見0.23元，收報0.23元，跌4.17%；滇池水務（3768）創上市新低，見1.55元，收報1.65元，跌2.94%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.44元，收報0.445元，跌2.2%；嘉和生物（6998）創上市新低，見3.13元，收報3.22元，跌0.62%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見15.6元，收報16.4元，升4.59%；企展控股（1808）創上市新低，見0.58元，收報0.58元，跌3.33%；揚科集團（1460）創上市新低，見0.201元，收報0.205元，跌7.66%；冠軍科技集團（0092）創上市新低，見0.048元，收報0.055元，無升跌；順豐同城（9699）創上市新低，見5.68元，收報6.21元，升4.37%；安莉芳（1388）創上市新低，見0.8元，收報0.81元，跌3.57%；國際娛樂（1009）創上市新低，見0.2元，收報0.218元，升7.39%；依波路（1856）見52周低2.06元，收報2.16元，升3.35%；天倫燃氣（1600）見52周低4.14元，收報4.3元，升0.94%；科聯系統（0046）見52周低2.52元，收報2.53元，跌0.39%；三寶科技（1708）見52周低2.9元，收報4.8元，跌2.04%；雲智匯科技（1037）見52周低0.275元，收報0.29元，跌3.33%；九龍倉集團（0004）見52周低20.4元，收報20.45元，跌1.21%；捷榮國際（2119）見52周低0.9元，收報0.92元，升1.1%；越秀房託（0405）見52周低3.05元，收報3.09元，升0.98%；晨訊科技（2000）見52周低0.24元，收報0.25元，升1.21%；大連港（2880）見52周低0.66元，收報0.67元，無升跌；BC科技（0863）見52周低2.48元，收報2.73元，跌18.75%；卡姆丹克（0712）見52周低0.255元，收報0.255元，跌1.92%；德永佳集團（0321）見52周低1.28元，收報1.3元，升0.78%；太陽國際（8029）見52周低0.275元，收報0.275元，無升跌；宏光（6908）見52周低2.91元，收報3.34元，跌4.57%；恒隆集團（0010）見52周低14.32元，收報14.4元，升0.28%；交銀國際（3329）見52周低1元，收報1元，跌3.85%；宏利（0945）見52周低136元，收報137.6元，跌7.15%；中國飛機租賃（1848）見52周低4.9元，收報5.03元，無升跌；海通國際（0665）見52周低1.13元，收報1.14元，無升跌；金川國際（2362）見52周低0.79元，收報0.83元，升2.47%；新晨中國動力（1148）見52周低0.3元，收報0.335元，跌2.9%；電訊數碼（6033）見52周低2.41元，收報2.46元，升0.82%；中昌國際（0859）見52周低0.22元，收報0.22元，跌6.38%。

異動股

上升異動股，包括，BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.8元，升45.45%；香港航天科技（1725）收報21.5元，升19.71%；易還財務（8079）收報0.2元，升16.28%；先聲藥業（2096）收報9.85元，升14.14%；寶龍商業（9909）收報6.02元，升13.58%；長城汽車（2333）收報11.1元，升12.46%；華領醫藥（2552）收報3.64元，升12.35%；永嘉集團（3322）收報0.34元，升11.48%；旭輝永升服務（1995）收報8.45元，升11.33%；融創服務（1516）收報3.55元，升11.29%；縱橫遊（8069）收報0.45元，升11.11%。

下跌異動股，包括，BC科技（0863）見52周低2.48元，收報2.73元，跌18.75%；華盛國際（1323）收報0.122元，跌14.08%；專業旅運（1235）收報0.205元，跌10.87%；華大酒店（0201）收報0.115元，跌10.85%；稻草熊（2125）收報2.61元，跌9.69%；金匯（8160）收報0.062元，跌8.82%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.16元，跌8.57%；長城環亞（0583）收報0.244元，跌7.92%；揚科集團（1460）創上市新低，見0.201元，收報0.205元，跌7.66%；宏利（0945）見52周低136元，收報137.6元，跌7.15%；金輪天地（1232）收報0.13元，跌7.14%。

 

其他報道

煤氣推1000萬餐飲券計劃 料惠及5萬基層家庭

「鱷王」達利歐旗下理財辦公室據報在新加坡招聘職位

馬斯克諷刺美國老人政治 「總統候選人年齡不能到8000歲」

Gourmeta伙佳民再推餐飲NFT體驗

花旗內部信確認林智剛6月中離任 

滬指以近日中高位收市 全周升2.8%

畢馬威料中國次季經濟下行壓力加大 疫情影響復蘇步伐

時代中國旗下兩債券擬增設第3年末回售權

虛擬貨幣爆幣災 薩爾瓦多據報虧損約4000萬美元

李澤楷：MIRROR演唱會考慮會否加場 藍Viu較預期早兩年轉EBITDA

 

幣安：Terra（LUNA）網絡的充值和提現業務暫停

朗詩綠色地產押美上市公司一成股份 換內地商人4500萬美元貸款

日清食品上季純利微跌至9031萬

【有片：選股王】傳統車股異動 長汽試反彈

恒指半日升387點 科指升3.9% 北水流入17億