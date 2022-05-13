恒指今早高開235點，早市曾收窄至升227點，尾市擴至545點，全日高低波幅317點。

恒指收市升518點或2.68%，報19898點，成交金額1166億元，較上日增加0.89%；國指升212點或3.22%，報6807點。恒生科技指數收報4038點，升4.5%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。港鐵（0066）、安踏（2020）、農夫山泉（9633）拖累大市。

藍籌62隻升，4隻下跌，0隻無升跌。阿里健康（0241）升10.75%，收報4.12元，是升幅最大的藍籌，港鐵（0066）跌0.47%，收報42.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.12元，升10.75%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報9.47元，跌0.32%。

恒指續高於主要平均線，最近為10天線(20286.97點)。科指續高於主要平均線，最近為20天線(4108.05點)。

北水南下合計淨流入34.95億元，較上日減少47.48%，連續第5日流入，累計流入254.37億元，對上一次連續5日淨流入是4月14日。南水北上合計淨流入20.79億元人民幣，終止連續1日流出。

一周表現

恒指本周累跌0.52%或103點，跌幅是5月6日後最大，當時收市跌幅為5.16%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是4月15日；本周表現最佳的是吉利（0175），累升10%，其次為潤啤（0291）及阿里健康（0241），分別升9.17%及8.71%。而表現最差的是京東（9618），累跌11.92%，其次為碧桂園（2007）及阿里巴巴（9988），分別跌9.05%及9.02%。

國指本周累跌0.04%或2點，跌幅是5月6日後最大，當時收市跌幅為6.7%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是4月15日；本周表現最佳的是快手（1024），累升12.81%，其次為吉利（0175）及中國燃氣（0384），分別升10%及9.75%。而表現最差的是京東（9618），累跌11.92%，其次為碧桂園（2007）及阿里巴巴（9988），分別跌9.05%及9.02%。

科指本周累升0.07%或2點，升幅是4月29日後最大，當時收市升幅為11.76%；本周表現最佳的是快手（1024），累升12.81%，其次為京東健康（6618）及阿里健康（0241），分別升9.62%及8.71%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌12.71%，其次為京東（9618）及阿里巴巴（9988），分別跌11.92%及9.02%。

午後消息股表現

Gourmeta伙佳民（8519）再推餐飲NFT體驗。收報0.079元，升3.95%。

時代中國（1233）旗下兩債券擬增設第3年末回售權。收報2.41元，升4.78%。

電盈（0008）李澤楷：MIRROR演唱會考慮會否加場，藍Viu較預期早兩年轉EBITDA。收報4.45元，升0.23%。

朗詩綠色地產（0106）押美上市公司一成股份，換內地商人4500萬美元貸款。見52周低0.174元，收報0.18元，升2.86%。

日清食品（1475）上季純利微跌至9031萬。收報4.95元，跌0.2%。

今早及隔晚消息股表現

匯控（0005）內部反對平保（2318）分拆建議，聘高盛助內部評估。匯控收報47.75元，升2.14%。平保（2318）收報46.75元，升0.97%。

多間公司公布業績，績前表現如下，譚仔國際（2217）收報2.72元，升0.74%。

新秀麗（1910）首季賺1640萬美元，內地封城拖累亞洲區銷售。收報16.36元，升5.41%。

中芯（0981）首季多賺1.8倍，料次季收入按季升1%至3%。收報15.98元，升1.4%。

領展（0823）11億購長江三角洲3個現代化倉庫。收報68.35元，升2.7%。

瑞聲（2018）料上海爆疫或拖累次季業績，全年仍有正常增長。收報16.26元，升1.12%。

聯合醫務（0722）中環增1.4萬呎綜合醫務中心，擬引入策略投資者。收報0.74元，升4.23%。

裕元（0551）首季多賺3.7%，寶勝（3813）少賺71.4%，稱中國封城措施影響物流。裕元收報0.86元，升1.18%。寶勝（3813）收報0.86元，升1.18%。

德昌電機（0179）全年少賺31%末期息削半，料通脹急升抑制部份需求。收報8.87元，升6.87%。

九倉（0004）：第一副主席周安橋退任董事會。見52周低20.4元，收報20.45元，跌1.21%。

長實（1113）：出資3261萬回購61.5萬股。收報53.5元，升1.81%。

潤地（1109）4月合同銷售額按年跌逾54%。收報33.8元，升5.46%。

億達中國（3639）4月銷售額跌六成。平上市低位0.44元，收報0.44元，無升跌。

維他奶（0345）發盈警，料去年轉蝕最多1.72億。收報14.18元，升2.75%。

銀娛（0027）：冀下半年疫情好轉令生意改善。收報41.55元，升2.09%。

印度要求法院恢復凍結小米（1810）銀行資產。收報11.04元，升6.56%。

好孩子（1086）首季收益按年升7%。收報1.09元，升0.93%。

破頂股表現

破頂股包括，長建（1038）創52周高，見55.15元，收報55.15元，升2.89%。

破底股方面

破底股包括，中國動向（3818）創上市新低，見0.39元，收報0.4元，跌4.76%；亨得利（3389）創上市新低，見0.23元，收報0.23元，跌4.17%；滇池水務（3768）創上市新低，見1.55元，收報1.65元，跌2.94%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.44元，收報0.445元，跌2.2%；嘉和生物（6998）創上市新低，見3.13元，收報3.22元，跌0.62%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見15.6元，收報16.4元，升4.59%；企展控股（1808）創上市新低，見0.58元，收報0.58元，跌3.33%；揚科集團（1460）創上市新低，見0.201元，收報0.205元，跌7.66%；冠軍科技集團（0092）創上市新低，見0.048元，收報0.055元，無升跌；順豐同城（9699）創上市新低，見5.68元，收報6.21元，升4.37%；安莉芳（1388）創上市新低，見0.8元，收報0.81元，跌3.57%；國際娛樂（1009）創上市新低，見0.2元，收報0.218元，升7.39%；依波路（1856）見52周低2.06元，收報2.16元，升3.35%；天倫燃氣（1600）見52周低4.14元，收報4.3元，升0.94%；科聯系統（0046）見52周低2.52元，收報2.53元，跌0.39%；三寶科技（1708）見52周低2.9元，收報4.8元，跌2.04%；雲智匯科技（1037）見52周低0.275元，收報0.29元，跌3.33%；九龍倉集團（0004）見52周低20.4元，收報20.45元，跌1.21%；捷榮國際（2119）見52周低0.9元，收報0.92元，升1.1%；越秀房託（0405）見52周低3.05元，收報3.09元，升0.98%；晨訊科技（2000）見52周低0.24元，收報0.25元，升1.21%；大連港（2880）見52周低0.66元，收報0.67元，無升跌；BC科技（0863）見52周低2.48元，收報2.73元，跌18.75%；卡姆丹克（0712）見52周低0.255元，收報0.255元，跌1.92%；德永佳集團（0321）見52周低1.28元，收報1.3元，升0.78%；太陽國際（8029）見52周低0.275元，收報0.275元，無升跌；宏光（6908）見52周低2.91元，收報3.34元，跌4.57%；恒隆集團（0010）見52周低14.32元，收報14.4元，升0.28%；交銀國際（3329）見52周低1元，收報1元，跌3.85%；宏利（0945）見52周低136元，收報137.6元，跌7.15%；中國飛機租賃（1848）見52周低4.9元，收報5.03元，無升跌；海通國際（0665）見52周低1.13元，收報1.14元，無升跌；金川國際（2362）見52周低0.79元，收報0.83元，升2.47%；新晨中國動力（1148）見52周低0.3元，收報0.335元，跌2.9%；電訊數碼（6033）見52周低2.41元，收報2.46元，升0.82%；中昌國際（0859）見52周低0.22元，收報0.22元，跌6.38%。

異動股

上升異動股，包括，BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.8元，升45.45%；香港航天科技（1725）收報21.5元，升19.71%；易還財務（8079）收報0.2元，升16.28%；先聲藥業（2096）收報9.85元，升14.14%；寶龍商業（9909）收報6.02元，升13.58%；長城汽車（2333）收報11.1元，升12.46%；華領醫藥（2552）收報3.64元，升12.35%；永嘉集團（3322）收報0.34元，升11.48%；旭輝永升服務（1995）收報8.45元，升11.33%；融創服務（1516）收報3.55元，升11.29%；縱橫遊（8069）收報0.45元，升11.11%。

下跌異動股，包括，BC科技（0863）見52周低2.48元，收報2.73元，跌18.75%；華盛國際（1323）收報0.122元，跌14.08%；專業旅運（1235）收報0.205元，跌10.87%；華大酒店（0201）收報0.115元，跌10.85%；稻草熊（2125）收報2.61元，跌9.69%；金匯（8160）收報0.062元，跌8.82%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.16元，跌8.57%；長城環亞（0583）收報0.244元，跌7.92%；揚科集團（1460）創上市新低，見0.201元，收報0.205元，跌7.66%；宏利（0945）見52周低136元，收報137.6元，跌7.15%；金輪天地（1232）收報0.13元，跌7.14%。

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