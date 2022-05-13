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富士康：中國防疫限制令其物流受阻 

富士康科技集團董事長劉揚偉在業績報告會的電話會議上表示，中國實施嚴格防疫限制措施，該公司在當地面臨物流受阻和其他挑戰。

他表示，富士康在中國大部分工廠一直在閉環體系中運作。即使在新冠疫情爆發期間，該公司依靠其供應鏈管理能力也維持生產。公司相關團隊花了很多心力，處理和安排員工食宿、以及與當地政府溝通。

此外，富士康表示，已完成一項2.3億美元（約17.94億港元）收購電動汽車製造商Lordstown Motors、在美國俄亥俄州工廠的交易，確保公司在美國建立一個汽車製造基地。

Lordstown 表示，富士康和Lordstown計劃通過合資企業，由今年下半年開始在該工廠大量生產電動皮卡車。富士康將向合資企業投資1億美元（約7.8億港元），其中包括向Lordstown提供4500萬美元（約3.51億港元）貸款。

劉揚偉表示，富士康將花費大約5億美元（約39億港元）以改造生產線。被問及富士康會否為蘋果公司組裝汽車時，劉揚偉表示，富士康一直在與「所有現時主要電動汽車生產商和初創公司」保持聯繫。

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