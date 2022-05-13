moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

人行︰疫情影響 融資需求明顯下降

雖然人行在4月份降準救經濟，但今日公布的4月新增貸款仍遠遜預期，按年少增8231億元（人民幣，下同）至只有6454億元。人行亦罕有地在公布數據後，同時刊登答記者問，文中承認疫情對實體經濟的影響進一步顯現，有效融資需求明顯下降。

人行表示，4月份當月人民幣貸款增長明顯放緩，按年少增較多，反映出近期疫情對實體經濟的影響進一步顯現，疊加要素短缺、原材料等生產成本上漲等因素，企業尤其是中小微企業經營困難增多，有效融資需求明顯下降。

但人行指，從4月份金融統計數據看，金融對實體經濟的支持力度穩健，4月末，廣義貨幣（M2）和社會融資規模增速分別為10.5%和10.2%，均保持在10%以上的較高水平。前4個月新增貸款8.9萬億元，為歷史同期次高水平。1-4月企業貸款利率為4.39%，按年下降0.25個百分點，保持在有統計記錄以來的低位。

人行指，近期，疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。同時也要看到，中國發展有諸多戰略性有利條件，經濟體量大、迴旋餘地廣，具有強大韌性和超大規模市場，長期向好的基本面不會改變。

下一階段，人行將穩增長放在更加突出的位置，一是穩定信貸總量，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，宏觀槓桿率會有所上升，但保持在合理區間。

二是降低融資成本，充分發揮貸款市場報價利率改革效能，發揮存款利率市場化調整機製作用，推動降低銀行負債成本，進而帶動降低企業融資成本。推動金融機構減少收費，向實體經濟合理讓利。

三是強化對重點領域和薄弱環節支持力度。督促金融機構全面落實好金融23條，支持受困企業紓困、暢通國民經濟循環、促進外貿出口發展，靈活調整受疫情影響較大的居民家庭、小微企業主、個體工商戶、靈活就業人員信貸還款安排。

 

其他報道

中國4月新增人民幣貸款6454億元 遠遜預期 房貸大減4022億

香港下調全年GDP增長 首季GDP按季跌幅多過預期

富士康：中國防疫限制令其物流受阻 

恒指收市升518點 北水第5日流入 恒指全周跌103點 科指則轉升

煤氣推1000萬餐飲券計劃 料惠及5萬基層家庭

「鱷王」達利歐旗下理財辦公室據報在新加坡招聘職位

馬斯克諷刺美國老人政治 「總統候選人年齡不能到8000歲」

Gourmeta伙佳民再推餐飲NFT體驗

花旗內部信確認林智剛6月中離任