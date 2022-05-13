人行表示，4月份當月人民幣貸款增長明顯放緩，按年少增較多，反映出近期疫情對實體經濟的影響進一步顯現，疊加要素短缺、原材料等生產成本上漲等因素，企業尤其是中小微企業經營困難增多，有效融資需求明顯下降。

但人行指，從4月份金融統計數據看，金融對實體經濟的支持力度穩健，4月末，廣義貨幣（M2）和社會融資規模增速分別為10.5%和10.2%，均保持在10%以上的較高水平。前4個月新增貸款8.9萬億元，為歷史同期次高水平。1-4月企業貸款利率為4.39%，按年下降0.25個百分點，保持在有統計記錄以來的低位。

人行指，近期，疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。同時也要看到，中國發展有諸多戰略性有利條件，經濟體量大、迴旋餘地廣，具有強大韌性和超大規模市場，長期向好的基本面不會改變。

下一階段，人行將穩增長放在更加突出的位置，一是穩定信貸總量，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，宏觀槓桿率會有所上升，但保持在合理區間。

二是降低融資成本，充分發揮貸款市場報價利率改革效能，發揮存款利率市場化調整機製作用，推動降低銀行負債成本，進而帶動降低企業融資成本。推動金融機構減少收費，向實體經濟合理讓利。

三是強化對重點領域和薄弱環節支持力度。督促金融機構全面落實好金融23條，支持受困企業紓困、暢通國民經濟循環、促進外貿出口發展，靈活調整受疫情影響較大的居民家庭、小微企業主、個體工商戶、靈活就業人員信貸還款安排。

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