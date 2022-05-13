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3香港：5G網絡伸延至東鐵線過海段

港鐵（0066）東鐵線過海段將於本周日（15日）開通。和記電訊（0215）旗下3香港宣布，已將5G網絡覆蓋伸延至該路段，由紅磡經會展至金鐘站，範圍包括車站大堂、月台及行車管道。