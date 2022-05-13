3香港表示，自2019年起，已投放逾30億元擴展流通網絡和發展5G網絡，將覆蓋伸延至各大新落成的交通基建設施及公共場所。

和記電訊今日收報1.33元，升0.76%。港鐵收報42.8元，跌0.47%。

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