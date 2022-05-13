香港總商會主席王冬勝表示，希望先對外開關，指本港是全球重要的商業樞紐，對外聯繫非常重要，隨着世界各地陸續開放，本港接種疫苗率陸續上升，希望盡快恢復與海外正常往來，因持續人才外流會對經濟產生重大傷害。問及與國際通關會否影響內地通關進程，王冬勝指，內地「動態清零」策略是內地的政策，香港是國際金融中心，是一個對外的市場。