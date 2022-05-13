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總商會冀港府先恢復海外通關 警告人才外流對經濟產生重大傷害

香港總商會主席王冬勝表示，希望先對外開關，指本港是全球重要的商業樞紐，對外聯繫非常重要，隨着世界各地陸續開放，本港接種疫苗率陸續上升，希望盡快恢復與海外正常往來，因持續人才外流會對經濟產生重大傷害。問及與國際通關會否影響內地通關進程，王冬勝指，內地「動態清零」策略是內地的政策，香港是國際金融中心，是一個對外的市場。

港府調低全年經濟增長預測至1%至2%，總商會總裁梁兆基指，調低實屬合適，預計上半年經濟很大機會錄得收縮，期望陸續放寬社交措施後，經濟在下半年可望錄得正增長，但相信全年經濟增長將維持低數字，目前仍然維持1.2%預測。王冬勝則指，美國即將加息縮表，香港情況一定要跟隨，對營商環境會有負面影響，重申希望盡快開關。

有股東建議滙控（0005）分拆亞太區業務，王冬勝指，滙控主席杜嘉祺在股東會已經重申，國際連繫是集團的策略，亦相信這個策略正確。至於會否希望現任財金官員如財政司司長陳茂波留任，同場立法會議會林健鋒僅指，現時仍未知道新政府架構如何，有待由林鄭月娥領導的現屆政府及李家超的新政府溝通後，得出架構重組方案，才可作評論。

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