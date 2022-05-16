恒指今早高開232點或1.17%，報20131點，成交金額17億元；國指今早高開105點或1.56%，報6912點。恒生科技指數開市報4134點，升2.37%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、長和（0001）拖累大市。
騰訊（0700）開市報360元，升1.58%；阿里巴巴（9988）開市報86元，升4.62%；美團（3690）開市報172.3元，升2.8%。
碧桂園（2007）升7.47%，報4.75元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌0.81%，報19.68元，是跌幅最大的藍籌。
恒指挑戰10天線(20272.51點)。科指挑戰10天線(4140.59點)。
新創建（0659）26億購成都武漢6物流物業，及與嘉民組合營。開市報7.01元，升0.29%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中電（0002）開市報76.5元，升0.53%。
敏華控股（1999）開市報6.86元，升0.15%。偉易達（0303）無成交，報55.4元。
譚仔（2217）少賺29%，調整後升17%，派末期息11.4仙。開市報2.75元，升1.1%。
人行減首套房貸利率，降至最低4.4%；中國證券報：分析料房貸利率仍有下調空間。合景泰富（1813）開市報2.55元，升5.81%；新城發展（1030）開市報3.27元，升7.57%；旭輝（0884）開市報3.35元，升7.72%。
中國4月新增人民幣貸款6454億元，遠遜預期，房貸大減4022億。工行（1398）開市報4.57元，無升跌；建行（0939）開市報5.45元，跌0.18%。
傳匯控（0005）將以成本高費時長，反駁分拆建議。開市報47.6元，跌0.31%。
橋水去季增持321萬股阿里巴巴（9988）ADR，連續兩季增持。開市報86元，升4.62%。
福晟（0627）擬股權重組易手，順安集團或成大股東。開市報0.03元，升200%。
平保（2318）首4個月原保險保費收入按年升0.7%，新華保險升3.8%。開市報47元，升0.53%。
和記電訊（0215）旗下3香港宣布，5G網絡伸延至東鐵線過海段。開市報1.29元，跌3.01%。
太平洋航運（2343）：主席唐寶麟將退任，正物色繼任人。開市報3.94元，升2.07%。
異動股
上升異動股，包括，福晟（0627）開市報0.03元，升200%；再鼎醫藥（9688）開市報25.2元，升14.81%；萬國數據（9698）開市報28.5元，升9.2%；旭輝（0884）開市報3.35元，升7.72%；新城發展（1030）開市報3.27元，升7.57%；碧桂園（2007）開市報4.75元，升7.47%；金沙中國（1928）開市報16.82元，升6.73%；融創服務（1516）開市報3.78元，升6.48%；嗶哩嗶哩（9626）開市報163元，升6.4%。
下跌異動股，包括，睿見教育（6068）開市報0.28元，跌6.67%；朝雲集團（6601）開市報2.17元，跌3.13%；和記電訊香港（0215）開市報1.29元，跌3.01%；理文造紙（2314）開市報3.57元，跌2.46%；榮昌生物（9995）開市報25.8元，跌2.27%；五菱（0305）開市報0.95元，跌2.06%；福萊特玻璃（6865）開市報28.75元，跌2.04%；宏安地產（1243）開市報0.069元，跌1.43%；香港航天科技（1725）開市報21.2元，跌1.4%；文化傳信（0343）開市報0.71元，跌1.39%；美東汽車（1268）開市報24元，跌1.23%。
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