內地4月工業增加值、零售遠遜預期，失業率亦升至6.1%，國統局指，經濟新的下行壓力進一步加大，認為4月份疫情對經濟運行造成較大衝擊，但影響短期。認為，隨著疫情防控取得階段性成效，穩定經濟政策措施持續顯效，經濟運行有望逐步復蘇。