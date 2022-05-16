內地4月工業增加值、零售遠遜預期，失業率亦升至6.1%，國統局指，經濟新的下行壓力進一步加大，認為4月份疫情對經濟運行造成較大衝擊，但影響短期。認為，隨著疫情防控取得階段性成效，穩定經濟政策措施持續顯效，經濟運行有望逐步復蘇。
4月份，全國規模以上工業增加值按年下降2.9%，按月下降7.08%。其中，採礦業增加值按年增長9.5%，製造業下降4.6%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長1.5%。高技術製造業增加值按年增長4.0%。
41個大類行業中有18個行業增加值保持按年增長。 617種產品中有169種產品產量按年增長。
4月份，全國服務業生產指數按年下降6.1%，其中信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業生產指數分別增長10.3%、5.5%。
4月份，社會消費品零售總額29483億元，按年下降11.1%，按月下降0.69%。其中，商品零售26874億元，按年下降9.7%；餐飲收入2609億元，下降22.7%。
4月份，固定資產投資（不含農戶）按月下降0.82%。
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