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內地首4月地產開發、銷售、景氣指數均差過2020年4月 待售面積增加

國統局公布數據亦顯示，內地首4月地產開發投資、銷售、國房景氣指數均差過2020年4月，待售面積亦高過當年。

1—4月份，全國房地產開發投資39154億元，按年下降2.7%，降幅是2020年4月後最差，當時首4月累跌3.3%。2020年首2月為跌16.3%，首3月為跌7.7%。

首4月，房地產開發企業房屋施工面積818588萬平方米，按年持平。其中，住宅施工面積577692萬平方米，按年下降0.1%。房屋新開工面積39739萬平方米，下降26.3%。其中，住宅新開工面積28877萬平方米，下降28.4%。房屋竣工面積20030萬平方米，下降11.9%。其中，住宅竣工面積14662萬平方米，下降11.4%。

首4月商品房銷售面積39768萬平方米，按年下降20.9%，較2020年首4月的19.3%低；其中，住宅銷售面積下降25.4%。商品房銷售額37789億元，下降29.5%，亦同樣低過2020年首4月的下降18.6%為低；其中，住宅銷售額下降32.2%。

4月末，商品房待售面積55735萬平方米，按年增長8.4%，亦高於2020年4月末的52255萬平米。其中，住宅待售面積增長14.8%。

今年首4月，房地產開發企業到位資金48522億元，按年下降23.6%。其中，國內貸款6837億元，下降24.4%，2020年同期為8730億元；利用外資38億元，增長129.4%，2020年同期為23億元；自籌資金16271億元，下降5.2%，2020年同期為14875億元；定金及預收款15357億元，下降37.0%，2020年同期為13990億元；個人按揭貸款8037億元，下降25.1%，2020年同期為7601億元。

4月份，房地產開發景氣指數（簡稱「國房景氣指數」）為95.89，亦跌穿2020年2月時97.41的低位。

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