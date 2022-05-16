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富通保險推出「悅康保」醫療保障計劃

富通保險宣布，推出「悅康保」醫療保障計劃（「悅康保」），保障限額以每傷病每保單年度為準則，並為常見嚴重疾病如主要癌症、嚴重心臟病、中風、呼吸系統疾病及任何宣佈為國際關注的突發公共衛生事件的疾病（如2019冠狀病毒病）提供雙倍保障總額，每保單年度保障總額高達160萬元，保障全球適用

另外，富通保險亦進一步發揮作為新世界集團成員的優勢，啟動「FTLife 360° Power Up」，透過集團生態圈的多元產品及服務配套，全方位為客戶提升健康保障、獎賞優惠及生活體驗。

富通保險首席產品總監關珮妍表示，「疫情持續兩年多，大眾對個人衞生和健康醫療保障方面的關注因而提升，富通保險不敢怠慢，努力從客戶立場出發研發更貼心、更周全的保障產品，務求讓大家在這充滿不確定性的疫境中倍添安心」。

富通保險品牌發展及傳訊副總裁林曉慧表示，「我們會繼續秉持 Think beyond insurance. 的品牌承諾，不斷發掘與集團旗下不同業務單位的合作機會，發揮最大的協同效應，讓客戶在保障、體驗、獎賞及優惠等領域獲得全面的 Power Up，於疫情期間給社會注入正能量，助力大家達到健康人生贏得起」。

 

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