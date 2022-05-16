內地今早公布動態清零防疫政策下的4月經濟數據，較2020年4月首次出現covid19時更差，憂慮經濟增長出問題，A股、歐股、美期向下。恒指今早隨外圍高開232點，早段曾升升最多274點，內地數據公布後曾跌最多133點，全日高低波幅408點。三大指連升兩日，恒指累升569.87點。