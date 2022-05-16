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內地數據差 恒指升51點 兩日累升569點 成交、北水減少20%、44%

內地今早公布動態清零防疫政策下的4月經濟數據，較2020年4月首次出現covid19時更差，憂慮經濟增長出問題，A股、歐股、美期向下。恒指今早隨外圍高開232點，早段曾升升最多274點，內地數據公布後曾跌最多133點，全日高低波幅408點。三大指連升兩日，恒指累升569.87點。

恒指收市升51點或0.26%，報19950點，成交金額924億元，較上日減少20.26%，是5月4日724.48億元成交後最少；國指升19點或0.28%，報6826點。恒生科技指數收報4039點，升0.01%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、匯控（0005）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、美團（3690）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌42隻升，23隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升10.41%，收報4.88元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌2.45%，收報163.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報27.55元，升5.56%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報8.82元，跌6.86%。

恒指受制於10天線(20254.37點)。科指10天線(4131.07點)、20天線(4097.54點)得而復失。

北水南下合計淨流入19.5億元，較上日減少44.21%，連續第6日流入，累計流入273.87億元，對上一次連續6日淨流入是2022年4月19日。南水北上合計淨流出78.26億元人民幣，終止連續1日流入。

午後消息股表現

摩通改口風，上調多隻中資科技股目標價，稱互聯網行業不確定性減弱。騰訊（0700）收報350元，跌1.24%。阿里巴巴（9988）收報84.6元，升2.92%。美團（3690）收報163.5元，跌2.45%。網易（9999）收報142.1元，跌0.84%。京東（9618）收報200元，升0.2%。快手（1024）收報68.35元，升0.81%。百度（9888）收報113.3元，升2.07%。

傳碧桂園（2007）、龍湖（0960）、美的置業（3990）成示範企業本周發債，增CDS或CRMW保障投資者。碧桂園收報4.88元，升10.41%。龍湖（0960）收報38元，升4.83%。美的置業（3990）收報15.04元，升7.89%。

通天酒業（0389）與知己咖啡組合營，拓咖啡店及連鎖小酒館。創52周高，見0.157元，收報0.156元，升11.43%。

敏華控股（1999）全年純利升17%，末期息派17仙。收報7.01元，升2.34%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，中電（0002）收報76.15元，升0.07%。偉易達（0303）收報54.5元，跌1.62%。

譚仔（2217）少賺29%，調整後升17%，派末期息11.4仙。收報2.78元，升2.21%。

人行減首套房貸利率，降至最低4.4%；中國證券報：分析料房貸利率仍有下調空間。合景泰富（1813）收報2.51元，升4.15%；禹洲（1628）收報0.48元，升3.23%；新城發展（1030）收報3.17元，升4.28%；雅居樂（3383）收報3.32元，升3.11%；旭輝（0884）收報3.26元，升4.82%。

中國4月新增人民幣貸款6454億元，遠遜預期，房貸大減4022億。建行（0939）收報5.47元，升0.18%；工商銀行（1398）收報4.56元，跌0.22%。

傳匯控（0005）將以成本高費時長，反駁分拆建議。收報47.9元，升0.31%。

橋水去季增持321萬股阿里巴巴（9988）ADR，連續兩季增持。收報84.6元，升2.92%。

福晟（0627）擬股權重組易手，順安集團或成大股東。收報0.02元，升100%。

平保（2318）首4個月原保險保費收入按年升0.7%，新華保險升3.8%。收報46.55元，跌0.43%。

和記電訊（0215）旗下3香港宣布，5G網絡伸延至東鐵線過海段。收報1.27元，跌4.51%。

太平洋航運（2343）：主席唐寶麟將退任，正物色繼任人。收報3.87元，升0.26%。

破頂股表現

破頂股包括，貝殼（2423）創上市新高，見33.2元，收報32.9元，升3.62%；長建（1038）創52周高，見55.25元，收報55.2元，升0.09%；電能實業（0006）創52周高，見54.7元，收報54.65元，升0.28%；電盈（0008）創52周高，見4.54元，收報4.54元，升2.02%；中渝置地（1224）創52周高，見2.05元，收報2.04元，升0.49%；通天酒業（0389）創52周高，見0.157元，收報0.156元，升11.43%。

破底股方面

破底股包括，思考樂教育（1769）創上市新低，見0.405元，收報0.41元，跌5.75%；亨得利（3389）創上市新低，見0.217元，收報0.24元，升4.35%；嘉和生物（6998）創上市新低，見3.1元，收報3.21元，跌0.31%；順豐同城（9699）創上市新低，見5.29元，收報6.19元，跌0.32%；意馬國際（0585）創上市新低，見0.38元，收報0.38元，跌8.43%；和譽（2256）創上市新低，見3.75元，收報3.75元，跌3.85%；英皇證券集團（0717）創上市新低，見0.049元，收報0.049元，跌2%；美瑞健康國際（2327）見52周低0.32元，收報0.33元，跌4.35%；遠大醫藥（0512）見52周低4.51元，收報4.54元，跌1.52%；三寶科技（1708）見52周低2.75元，收報4.78元，跌0.42%；日清食品（1475）見52周低4.7元，收報4.82元，跌2.63%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.55元，收報0.58元，無升跌；捷榮國際（2119）見52周低0.9元，收報0.91元，跌1.09%；越秀房託（0405）見52周低3.05元，收報3.07元，跌0.65%；太睿國際控股（1010）見52周低1.25元，收報1.4元，跌6.67%；卡姆丹克（0712）見52周低0.255元，收報0.255元，無升跌；理文造紙（2314）見52周低3.47元，收報3.58元，跌2.19%；加達控股（1620）見52周低0.124元，收報0.13元，無升跌；天虹紡織（2678）見52周低7.9元，收報8.07元，跌5.5%；太陽國際（8029）見52周低0.27元，收報0.275元，無升跌；中國飛機租賃（1848）見52周低4.9元，收報4.98元，跌0.99%；海通國際（0665）見52周低1.12元，收報1.15元，升0.88%；五礦地產（0230）見52周低0.7元，收報0.73元，無升跌；永旺（0984）見52周低1.15元，收報1.2元，升3.45%；盛諾集團（1418）見52周低0.125元，收報0.125元，跌2.34%；樂聲電子（0213）見52周低1.01元，收報1.01元，跌0.98%；卓能（0131）見52周低2.06元，收報2.16元，跌6.09%；電訊數碼（6033）見52周低2.41元，收報2.43元，跌1.22%；興勝創建（0896）見52周低1.14元，收報1.14元，跌2.56%；卡賓（2030）見52周低2.43元，收報2.43元，跌2.8%；中遠海運（0517）見52周低2.19元，收報2.29元，升3.15%。

異動股

上升異動股，包括，福晟（0627）收報0.02元，升100%；再鼎醫藥（9688）收報26元，升18.45%；米格國際（1247）收報0.79元，升16.18%；BC科技（0863）收報3.17元，升16.12%；通天酒業（0389）創52周高，見0.157元，收報0.156元，升11.43%；碧桂園（2007）收報4.88元，升10.41%；恒盛地產（0845）收報0.18元，升9.09%；陸慶（8052）收報0.11元，升8.91%；伊泰（3948）收報13.36元，升7.92%；美的置業（3990）收報15.04元，升7.89%。

下跌異動股，包括，大唐集團（2117）收報3.59元，跌18.78%；佳民（8519）收報0.069元，跌12.66%；中國新城鎮（1278）收報0.084元，跌9.68%；匯聚科技（1729）收報1.51元，跌9.58%；現代傳播（0072）收報0.365元，跌8.75%；意馬國際（0585）創上市新低，見0.38元，收報0.38元，跌8.43%；瑞慈醫療（1526）收報0.78元，跌8.24%；樂透互娛（8198）收報0.285元，跌8.06%；理文化工（0746）收報6.41元，跌7.5%；華科資本（1140）收報0.52元，跌7.14%；君實生物（1877）收報59元，跌7.09%。

 

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