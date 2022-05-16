藥明康德（2359）公布，董事會今年批准根據2021年股東大會授出的授權建議發行H股，據此公司將配售不超過78,434,254股新H股，即佔當日股東大會已發行H股股本的20%。按藥明康德今日收價98.8元計，上述股份市值約為77.5億元。
配股集資所得七成將用作拓展集團的海外業務，當中約35%將用於拓展集團在北美地區的海外業務；約35%拓展亞洲及其他地區的海外業務；約15%將用於償還銀行貸款及其他借款；剩餘金額將用於補充本集團運營資金。
董事會表示，配股可為本公司提供額外資本，以進一步擴大公司的全球產能及實力，並可增強公司作為全球賦能服務平台的行業領先地位。得益於大型醫藥公司研發外包滲透率的提升及中小型生物科技公司日益增長需求的驅動，全球醫藥研發及生產服務市場在可預見的未來將保持快速增長。藥明康德的產能利用率持續快速提升。
而在CRDMO服務全球需求猛增及業務前景廣闊的背景下，公司致力繼續投資並擴大全球產能及實力；為向全球客戶提供可靠的供應鏈，本公司正在美國、歐洲及新加坡進行戰略投資，以增強公司在前述地區的本地化產能及實力。藥明康德相信該等投資將可提升本公司的核心競爭力，為全球客戶提供更優質的服務，從而推動本公司未來的發展；
最後，通過發行H股，公司將繼續優化資本架構及利用部分募集資金淨額償還債務，透過去槓桿化降低財務成本。
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